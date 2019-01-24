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Aatif, 4,5 ay sonra sahaya çıktı

Aatif Chahechoue, Kasımpaşa maçı ile birlikte 4,5 ay sonra Spor Toto Süper Lig'de sahalara geri döndü.

Kaynak: DHA
Aatif, 4,5 ay sonra sahaya çıktı
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24 Ocak 2019 13:17
Çaykur Rizespor'un yeni transferi Aatif Chahechoue, Kasımpaşa maçı ile birlikte 4,5 ay sonra Spor Toto Süper Lig'de sahalara geri döndü.

Sezona Fenerbahçe'de başlayan Faslı futbolcu, ligin 7'nci haftasında Çaykur Rizespor'a karşı oynanan maçın ardından kadro dışı bırakılmıştı. Aatif'ın yeniden yeşil sahalar dönmesi Karadeniz temsilcisi sayesinde gerçekleşti.

Devre arasında Çaykur Rizespor'a transfer olan 32 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa maçının 78'nci dakikasında Aminu Umar'ın yerine oyuna dahil oldu ve 4,5 ay sonra Süper Lig'de bir müsabakada görev aldı.

2012-2013 sezonunda Sivasspor'a transfer olan olan Faslı futbolcu, 2013-2014 sezonunda ligde attığı 17 gol ile gol kralı olmuştu. 2016-2017 sezonunun başında Fenerbahçe'ye transfer olan Aatif, sarı-lacivertli forma ile toplamda 70 maça çıktı, 14 kez de gol sevinci yaşadı.

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