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Aaron Ramsey'den ayrılık sinyali! "Anlaşamadık"

Arsenal ile sözleşmesi sona erecek olan Aaron Ramsey, yeni sözleşme konusunda kulüple anlaşamadıklarını açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Aaron Ramsey'den ayrılık sinyali! 'Anlaşamadık'
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13 Ekim 2018 00:18
Arsenal'in Galli yıldızı Aaron Ramsey, sözleşme uzatma görüşmelerinde sorun yaşandığını ve anlaşmaya varılamadığını söyledi.

"GÖRÜLMELER HARİKA GİDİYORDU AMA..."

Konu hakkında açıklama yapan Ramsey, "Kulüple görüşmeler harika gidiyordu. Anlaşmaya vardığımızı düşünmüştüm ancak şu an durum böyle değil. Bu sezon Arsenal için elimden geleni yapacağım ve sonrasına bakacağız" dedi.

"FUTBOLDA HER ŞEY OLUR"

Ramsey sözlerini, "Kulüp böyle bir karar aldı. Futbolda her şey olur. Bununla yaşamayı bilmeli ve elinizden gelenin en iyisini yapmaya devam etmelisiniz" ifadeleriyle tamamladı.

İtalya basınında yer alan habere göre; Liverpool, Chelsea ve Manchester United'ın ilgilendiği Galli yıldız ile ilgileniyor.

 

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