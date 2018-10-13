Aaron Ramsey'den ayrılık sinyali! 'Anlaşamadık'

Galli yıldızı, sözleşme uzatma görüşmelerinde sorun yaşandığını ve anlaşmaya varılamadığını söyledi.Konu hakkında açıklama yapan Ramsey, "Kulüple görüşmeler harika gidiyordu. Anlaşmaya vardığımızı düşünmüştüm ancak şu an durum böyle değil. Bu sezon Arsenal için elimden geleni yapacağım ve sonrasına bakacağız" dedi.Ramsey sözlerini, "Kulüp böyle bir karar aldı. Futbolda her şey olur. Bununla yaşamayı bilmeli ve elinizden gelenin en iyisini yapmaya devam etmelisiniz" ifadeleriyle tamamladı.İtalya basınında yer alan habere göre; Liverpool, Chelsea ve Manchester United'ın ilgilendiği Galli yıldız ile ilgileniyor.