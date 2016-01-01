Aaron Ramsey: 'Türkiye, İtalya ve İsviçre güçlü takımlar'

EURO 2020'de Milli Takımımız ile aynı grupta yer alan Galler'in yıldızı Aaron Ramsey, İsviçre maçına 2 gün kala açıklamalarda bulundu.



2 hazırlık maçında 92 dakika süre alan Ramsey, 8 günde 3 maç çıkaracak fiziksel kapasitesinin olup olmadığıyla ilgili soruya, "Son yıllarda moral bozucu sakatlıklar yaşadım. İstikrarlı bir şekilde oynayamadım. Farklı farklı etkenler vardı. Birkaç şeyi değiştirdim ve şimdi daha iyiyim. Vücudumu ve fiziğimi geliştirmek için son birkaç aydır ekstra çalışmalar yaptım. Galler için oynamak ve elinden geleni yapmak isteyen gururlu bir Galliyim. Son birkaç yıldır Galler adına bazı kritik maçları kaçırdım. Benim için sinir bozucu ve zor bir durumdu. Her şeyi arkamda bıraktım. EURO 2020'deki tüm maçlarda oynamayı hedefliyorum." cevabını verdi.



GALLER'İN KORKUSU: AARON RAMSEY



İngiliz basınına göre; Arnavutluk maçında Ardjan Ismajli ile bir mücadeleye giren ve yerde kalan Aaron Ramsey, Galler Milli Takımı Teknik Direktörü Robert Page'i korkuttu. Aaron Ramsey'nin İsviçre maçında 90 dakika oynatılması durumunda sakatlığının yeniden nüks edeceği doktorlar tarafından aktarıldı.



EURO 2016'da yarı final başarısı gösteren Galler'in kadrosunda yer alan 8 oyuncudan biri olan Aaron Ramsey'nin İsviçre maçında ya ilk 11'de olmayacağı ya da ilk 11'de olsa bile 90 dakika sahada tutulmayacağı belirtildi.



"TÜRKİYE, İTALYA VE İSVİÇRE GÜÇLÜ"



EURO 2020'deki gruplarını da değerlendiren Aaron Ramsey, "Gerçekten çok çok zor bir gruptayız. İtalya, Türkiye ve İsviçre çok güçlü takımlar. ama hedefimiz gruptan çıkmak. Buna tamamen konsantre olmuş durumdayız. İlk maçtan itibaren güzel bir ritm yakalamak istiyoruz. Açıkçası son birkaç yıldır Galler için istediğim kadar oynayamadım ama buranın en deneyimlilerinden biriyim. Genç oyunculara her şekilde yardımcı olmalıyım." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



