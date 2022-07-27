Aaron Ramsey için Türkiye'de iki seçenek

İngiliz medyası, Juventus ile sözleşmesini fesheden Aaron Ramsey'in, izleyeceği yol için bir yazı kaleme aldı.



Galli futbolcu için İngiltere Premier Lig ekipleri Nottingham Forest, Crystal Palace ve Fulham'ın hamle yapmaya hazırlandığı belirtildi. 31 yaşındaki oyuncunun transfer için önünde Türkiye'den de iki seçeneği olduğu kaydedildi. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray ve Fatih Karagümrük'ü reddettiği haberleri çıkan Ramsey'in, hala iki ekibin de transfer gündeminde yer aldığı aktarıldı.



Ramsey'in diğer seçeneklerine de yer verilirken, İtalya'dan Monza ve MLS ekiplerinin transfer için devrede olduğu ifade edildi. Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Rangers forması giyen Ramsey'in, İskoç devine geri dönmesi ise uzak bir ihtimal olarak gösterildi.





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