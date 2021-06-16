Aaron Ramsey: 'Baskı yedik ama başardık'

Gol attığı için mutlu olduğunu belirten Ramsey, "Takım olarak yıllar içinde birbirimizi tanımaya başladık. Goldeki gibi araya koşular yapıyordum ama bu kez bitirebildim. Her oyuncu için kulüp durumu ayrıdır. Biz ülkemizi temsil ediyoruz. İkinci yarı baskı yedik ama başarılı olduk. Buraya kadar gelen taraftarlarımızın önünde kazandık." dedi.



Maçtan sonra ailesiyle konuştuğunu da belirten yetenekli oyuncu, "Çocuğum ve ailemle konuştum. Buraya gelemediler. Golümü ona gönderdim." diye konuştu.





Milli Takımı'ndaı 2-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.