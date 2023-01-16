Aaron Ramsdale'e taraftar saldırdı

Arsenal'in Tottenham'ı 2-0 yendiği maçta Arsenal kalecisi Aaron Ramsdale, Tottenhamlı bir taraftar saldırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; arsenal.com
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Aaron Ramsdale'e taraftar saldırdı
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16 Ocak 2023 01:03
İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA), Arsenal'in kalecisi Aaron Ramsdale'e Tottenham maçı sonrası bir taraftarın tekme atmasını kınadı.

Arsenal'in deplasmanda Tottenham'ı 2-0 yendiği Kuzey Londra derbisinin ardından ev sahibi takımın bir taraftarı, tribün kenarına gelen Ramsdale'e tekme attı.

Teknik direktör Mikel Arteta'nın araya girerek Ramsdale'i sakinleştirmesi ve güvenlik görevlilerinin çabalarıyla, yaşananlar daha fazla büyümeden son buldu.

Olayı kınayan PFA, "Oyunculara yönelik şiddet, tamamen kabul edilemez bir durumdur. Bu tür olaylar, bu aralar çok sık yaşanmaya başladı. Oyuncular, çalışma yerlerinde güvenlik altında olmak zorundadır. Bir oyuncu saldırıya uğradığında, korunmasını sağlamak amacıyla yasaların ve yönetmeliklerin devreye girmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

PFA, bu olayın gündemlerinde öncelikli hale geldiğini ve gereken yasal işlemlerin başlatılması için yetkililerle iletişim halinde olduklarını da vurguladı.

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