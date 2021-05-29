Aaron Hunt'a Türkiye'den talip var!

Hamburg'dan ayrıldığını açıklayan Aaron Hunt'a Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden teklifler var. Eşi Türk olan Hunt'un Almanya seçenekleri de bulunuyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Aaron Hunt'a Türkiye'den talip var!
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29 Mayıs 2021 01:13
Hamburg ile yollarını ayırdığını açıklayan Aaron Hunt'a Türkiye'den teklifler olduğu yazıldı.

Alman basını geçtiğimiz gün 6 yıllık Hamburg macerasını tamamlayan Aaron Hunt'un Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden teklifler aldığı belirtildi. Eşi Türk olan ve bir dönem adı Beşiktaş ile ciddi şekilde anılan Aaron Hunt'un Almanya cephesinde de seçenekleri olduğu aktarıldı.

3 yıldan uzun süredir Türk vatandaşı Semra Hunt (Polatlıgil) ile evli olan Aaron Hunt'un Türk statüsünde oynama ihtimali de bulunuyor.

Bundesliga 2'de biten sezonda 28 maçta görev yapan hücumcu Aaron Hunt 5 gol 5 asistlik performans sergiledi.


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