Aaron Hickey için Guardiola'ya kötü haber

Brentford Teknik Direktörü Thomas Frank, Manchester City'nin istediği Aaron Hickey'i satmayacaklarını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Aaron Hickey için Guardiola'ya kötü haber
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26 Nisan 2023 16:42
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'un teknik direktörü Thomas Frank, Manchester City'nin istediği genç oyuncu Aaron Hickey için açıklamalarda bulundu.

Hickey'i satmayı düşünmediklerini söyleyen Frank, "Onu satmayacağız, buraya geleli daha bir yıl olmadı. O çok iyi bir oyuncu ve önünde çok parlak bir gelecek olduğunu düşünüyorum ancak Manchester City kadrosuna girebilmek için biraz daha zamana ihtiyacı var. Zamanı geldiğinde o seviyeye çıkacağına eminim." dedi.

Brentford'un sezon başında Bologna'dan 16 milyon euro karşılığında satın aldığı 20 yaşındaki sol bek, bu sezon İngiliz ekibi ile 20 maçta forma giydi.

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