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Aaron Gordon, bubble'ı terk etti

Bir takım yetkilisi The Athletic'den Josh Robbins'e, Orlando Magic forveti Aaron Gordon'ın devam eden sol hamstring sakatlığı nedeniyle NBA bubble'ından ayrıldığını bildirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Bir takım yetkilisi The Athletic'den Josh Robbins'e, Orlando Magic forveti Aaron Gordon'ın devam eden sol hamstring sakatlığı nedeniyle NBA bubble'ından ayrıldığını bildirdi.

Gordon, 5 Ağustos'ta Toronto Raptors'a karşı oynanan bir maçta sakatlandığından beri forma giyme şansı bulamamıştı.

Gordon'un skor üretimi, art arda ikinci sezon için düşüşe uğradı. 2019-20 sezonunda 62 maçta oynayan Gordon, ortalama 14.4 sayı, 7.7 ribaund ve 3.7 asist ile oynamıştı.

Kaynaklar, The Athletic'ten Shams Charania'ya verdiği demeçte, kararının son iki gündeki olaylardan da etkilendiğini bildirdi.

Milwaukee Bucks Çarşamba günü Magic'e karşı 5. maçta oynamamayı tercih etmiş ve bu da oynaması planlanan üç karşılaşmanın da ertelenmesine neden olmuştu.

Tüm ekipler, geçtiğimiz hafta sonu Jacob Blake'in Wisconsin'de polis tarafından vurulmasına yanıt olarak, oynamamaya karar vermişlerdi.

NBA ayrıca Perşembe günkü karşılaşmaları da ertelemişti ve Cumartesi günü playofflara devam etmeyi umuyor.


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