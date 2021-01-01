Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Aaron Gordon, 4-6 hafta arası yok

Orlando Magic forveti Aaron Gordon'ın ciddi bir sol ayak bileği burkulması olduğu ve 4-6 hafta arası parkelerden uzak kalmasının beklendiği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Orlando Magic forveti Aaron Gordon'ın ciddi bir sol ayak bileği burkulması olduğu ve 4-6 hafta arası parkelerden uzak kalmasının beklendiği açıklandı.

The Athletic'ten Shams Charania'ya göre, şiddetli burkulmaya rağmen herhangi bir kırık söz konusu değil.

25 yaşındaki Gordon, Magic'in 31 Ocak'ta Toronto Raptors karşısında oynadığı maçın üçüncü çeyreğinde, topu getirirken bileğini burkarak sakatlamış ve maçtan sonra koltuk değnekleriyle görülmüştü.

Gordon, 19 maçta 13.8 sayı, 7.2 ribaund ve 4.2 asist ortalamaları ile oynuyordu.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal