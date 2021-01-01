Aaron Gordon, 4-6 hafta arası yok

Orlando Magic forveti Aaron Gordon'ın ciddi bir sol ayak bileği burkulması olduğu ve 4-6 hafta arası parkelerden uzak kalmasının beklendiği açıklandı.



The Athletic'ten Shams Charania'ya göre, şiddetli burkulmaya rağmen herhangi bir kırık söz konusu değil.



25 yaşındaki Gordon, Magic'in 31 Ocak'ta Toronto Raptors karşısında oynadığı maçın üçüncü çeyreğinde, topu getirirken bileğini burkarak sakatlamış ve maçtan sonra koltuk değnekleriyle görülmüştü.



Gordon, 19 maçta 13.8 sayı, 7.2 ribaund ve 4.2 asist ortalamaları ile oynuyordu.



