Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Galatasaray'ın transfer etmek istediği Aaron Boupendza ile ilgili konuştu.



Aaron Boupendza'nın takımda kalmasını değerlendiren Ömer Erdoğan "Aaron Boupendza flaş bir oyuncu. Kalmasını kim istemez! Kalması iyi oldu." dedi.



Açıklamalarına devam eden Ömer Erdoğan "Bu performansını devam ettirirse, sezon sonu iyi bir teklif geldiğinde satarız. Bunu kendisine söyledik. Transfer için ısrar etmedi. Transfer dönemi bitti, kafası rahatlamıştır." ifadelerini kullandı.



