Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'dan Katar Ligi takımı Al-Arabi SC'ye transfer olan Aaron Boupendza için temsilcisi Serdar Dağlı, Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.



BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE YANITI



Beşiktaş ve Fenerbahçe iddialarının sorulması üzerine açıklama yapan Serdar Dağlı "Bazı kulüplerle görüşüyoruz. Şu an transfer zor ama sezon sonu için görüşmelere devam edeceğiz. 5 Milyon euroya transfer oldu. Aaron Boupendza, Boupendza 2 milyon dolar maaş alıyor. Türkiye'de ligi tanıyor ve çok seviyor. Türkiye'ye dönüşü neden olmasın?" dedi.



"SEZON SONU AYRILACAK"



Ayrıca Boupendza'nın temsilcisi "Boupendza hakkında çıkan Türkiye haberleri hakkında mutlu oldu. 2024 yılına kadar sözleşmesi var. Devre arasında göndermek istemediler. Avrupa'dan da devre arasında kulüpler talip oldu ama kulübü yüksek bonservis istedi. 7 Milyon euro talep ettiler. Boupendza sezon sonunda ayrılmak istiyor. Sezon sonunda bu rakam düşebilir." ifadelerini kullandı.



Al-Arabi SC'de 12 resmi maça çıkan Aaron Boupendza 4 gol ve 2 assitlik performans sergiledi.





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