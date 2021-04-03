'Aaron Bopendza'nın sonucu negatif olmasa THY uçağa almazdı'

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Galatasaray maçı öncesi A Spor'a açıklamalarda bulundu.



"YENİ STATTA OYNAMAMA NEDENİMİZ.."



Galatasraay maçının yeni yapılan statta değil, eski statta oynanması hakkında açıklama yapan Rahmi Vardı, "Hatayspor'un eski stadı Türkiye'nin en iyi zeminine sahip. Altyapı sistemi yeni değişti, bu yüzden Türkiye'nin en iyi sahalarından biri. Yeni stadımızı Fenerbahçe maçıyla açacaktık. Ancak Fenerbahçeli oyuncular, Kovid-19'a yakalandığı için maç iptal oldu. Yeni stadımız, Avrupa'nın en iyilerinden. Resmi açılış yapmadan, lig maçına çıkmak emeklere saygısızlık olurdu. Bu yüzden eski sahamızda oynuyoruz. Karagümrük maçından sonra online bir açılışla yeni sahamızı teslim alacağız. Sayın Bakan'ın emeklerinin karşılıksız kalmasını istemedik, plaket vermek istedik." ifadelerini kullandı.



"BOUPENDZA'NIN SONUCU NEGATİF"



Aaron Boupendza ile ilgili açıklama yapan Rahmi Vardı "Aaron Boupendza çok gündeme geldi. Artık kendisine ve bize de zarar vermeye başladı. Gabon'da testinin pozitif olduğu söylendi. Sonradan uluslararası onaylanmış bir yerde yapılan testin negatif çıktığını biliyoruz. Uçakla Türkiye'ye geldi. THY, testi negatif olmayan insanı almaz. Birkaç hafta önce Tanzanya'daydım, orada Kovid yok Ancak THY yine test istedi. Test yaptırmayan arkadaşlar gelemedi. Elimizde Boupendza ile ilgili belgeler var. Ancak bununla yetinmedik ve yine test yaptırdık ve sonucu bekliyoruz. Oynayıp oynanamaması hocanın kararıdır." dedi.



