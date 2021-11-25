Aanholt'tan Guendouzi'ye: 'Burası bizim evimiz cüce'

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Marsilya'yı 4-2 mağlup eden Galatasaray'da sol bek oyuncusu Patrick van Aanholt, maç sonrasında bir paylaşım yaptı.



Hollandalı futbolcu, daha önce de gönderme yaptığı Marsilyalı Guendouzi'ye yönelik, "Sana ne demiştim cüce... Burası bizim evimiz!" şeklinde bir tweet attı.



Aanholt'un bu tweet'i kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.



van Aanholt, daha önce de deplasmanda oynana maç sonrasında, "VAR yanıldığını ispat ettikten sonra çeneni kapa. Kafanın rahatlaması için o peruğu kafandan çıkarmam gerek cüce." ifadelerini kullanmıştı.





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