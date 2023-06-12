A1CAP halka arz sonuçları: A1CAP ne zaman işlem görecek? A1 Capital halka arz kaç lot verdi?

A1CAP halka arz borsada ne zaman işlem görecek? A1 Capital halka arz kaç lot verdi? Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arzı onaylanan şirketlerden birisi de A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş oldu. A1 Capital halka arz (A1CAP) tarihleri de yatırımcılar tarafından yakından takip edilmeye başlandı. Şirket, izahnamede belirttiği üzere halka arz ile elde edilecek fonların tamamını işletme sermayesinde kullanmayı planlıyor. Peki, A1 Capital halka arz hangi bankalar, kaç lot verir? A1 Capital (A1CAP) eşit mi, oransal mı? İşte halka arzın detayları…SPK ile paylaşılan bilgilere göre, A1CAP A1 Capital halka arzında toplamda 35,000,000 Lot pay dağıtılacak. Dağıtılacak payların yüzde 25,93'ü halka açık olacak.1 Milyon katılım~ 28 Lot (700 TL)1.2 Milyon katılım ~ 24 Lot (600 TL)1.4 Milyon katılım ~ 20 Lot (500 TL)1.6 Milyon katılım ~ 18 Lot (450 TL)1.8 Milyon katılım ~ 16 Lot (400 TL)2 Milyon katılım 14 Lot (350 TL)Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin halka arzını onayladı. A1 Capital halka arzı, 7 - 9 Haziran tarihleri arasında 3 gün süreyle devam edecek.A1 Capital halka arz 25 TL sabit fiyattan satışa sunulacak ve satılan paylar, bireysel yatırımcılar ile şirket çalışanlarına eşit dağıtılacak. A1 Capital, halka arzda 35 milyon TL nominal değerli payları satışa sunacak. Şirket, izahnamede belirttiği üzere halka arz ile elde edilecek fonların tamamını işletme sermayesinde kullanmayı planlıyor.A1 Capital hisse kodu #A1CAP olarak belirlendi. Şirket payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. halka arzına A1 Capital menkul Değerler A.Ş. liderlik edecek.A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.Acar Menkul Değerler A.Ş.Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Alternatif Yatırım menkul Değerler A.Ş.Aktif Yatırım Bankası A.Ş.Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Bizim Menkul Değerler A.Ş.Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.Denizbank A.Ş.Fibabanka A.Ş.Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.Garanti Bankası A.Ş.Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Global Menkul Değerler A.Ş.Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Halk Bankası A.Ş.ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.ING Özel Bankacılık şubeleriİnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İş Bankası A.Ş.InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Marbaş Menkul Değerler A.Ş.Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Odeabank A.Ş.Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Pay Menkul Değerler A.Ş.PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.Prim Menkul Değerler A.Ş.QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Strateji Menkul Kıymetler A.Ş.Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Şekerbank A.Ş.Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ünlü Menkul Değerler A.Ş.Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Vakıflar Bankası A.Ş.Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ziraat Bankası A.Ş.