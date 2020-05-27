A101 saat kaçta açılıyor (Çalışma saatleri)

Ünlü ucuzluk marketlerinden birisi olan A101 çalışma saatleri, A101 açılış saati, A101 saat kaçta açılıyor belirtileri üzerine haberimizi yazdık. A101 market sayesinde ucuza alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar arasında yapılan değerlendirmeler alışveriş bağlantısına hakim olmaya çalıştı. 27 Mayıs tarihi itibarı ile marketlerin saat kaçta açılacağı belli oldu. Sokağa çıkma yasağından sonra herkes marketlerin açılış saatini öğrenmeye başladı. Gerçek şu ki sokağa çıkma yasağından sonra marketler yeniden belirlenen mesai saatlerinde çalışmaya başlayacak. Marketlerin açık olup olmayacağını merak edenler arama motorlarında "Marketler yarın açık mı" sorusuna yanıt arıyor. Peki, BİM, A101, ŞOK çalışma saatleri nedir? 27 Mayıs marketler saat kaçta açılıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı...A101 09.00-21.00 arası hizmet veriyor.27 Mayıs Çarşamba bugün ve Hal böyle olunca, sabah saatlerinden itibaren market çalışma saatleri de merak edilen konular arasında yerini aldı. Buna göre; 27 Mayıs Salı bugün bakkallar ve marketler açık mı, kaça kadar açık? BİM, A101, ŞOK, MİGROS çalışma saatleri!21 Mayıs Perşembe ve 22 Mayıs Cuma günü saat 23.00'kadar açık olacak olan market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler; İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre bayram arefesine denk gelen 23 Mayıs Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.24 Mayıs Pazar, 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı günleri ise market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler tamamen kapalı olacak. 27 Mayıs'ta marketler normal açılış saatinde açılacak.Marketlerin ve kuruyemişçilerin gece yarısından sonra açılıp açılmayacağı hakkında resmi bir açıklama yapılmış değil. Gece çalışma izni olan işletmelerin kesin olmamakla birlikte açılması bekleniyor.İçişleri Bakanlığınca alınan önlemlerle birlikte marketlerin çalışma saatleri değişti.BİM 09.00- 21.00 arası çalışıyor.ŞOK Market 09.00-21.00 arası hizmet veriyor.Carrefoursa 09.00-21.00 arası hizmet veriyor.Metro Market 09.00-21.00 arası hizmet veriyor.