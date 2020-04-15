A101 indirimli ürünler aktüel kataloğu neler var 16 Nisan 2020 (SAMSUNG televizyon, SAMSUNG telefon)

A101 aktüel kataloğunda yer alan ürünler 16 Nisan 2020 itibariyle satışta olacak. İhtiyaç duydukları ürünlere avantajlı fiyatlara sahil olma imkanı yakalayan vatandaşlar, aktüel ürünler kataloğundan ürünleri ve fiyat bilgisini araştırıyor. A101 aktüel kataloğunda bu hafta özellikle teknolojik ürünler ve küçük ev aletleri ağırlıkta. Peki, A101 aktüel kataloğunda neler var? İşte Fiyatlarıyla A101 16 Nisan aktüel ürünler kataloğu listesi

15 Nisan 2020 17:37
A101 indirimli ürünler aktüel kataloğu neler var 16 Nisan 2020 (SAMSUNG televizyon, SAMSUNG telefon)
Haftanın A101 aktüel kataloğu online sayfa üzerinden paylaşıldı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da belirlenen A101 aktüel kataloğunda yer alan ürünler, perşembe günü itibariyle Türkiye'nin dört bir yanındaki market raflarında yer alacak. Bu hafta aktüel ürünlerin satışı 16 Nisan'a denk geliyor. Peki, bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte büyük küçük herkesin ilgisini çekebilecek bir ürünün yer aldığı 16 Nisan A101 aktüel kataloğu…
16 Nisan'da avantajlı fiyatlarla satışa sunulacak ürünlerin listesi A101 aktüel kataloğu ile duyuruldu. Her hafta uygun fiyatlı ve yeni ürünler A101 market raflarına ekleniyor. Aldın aldın kampanyasında bu hafta yine teknolojik ürünler kataloğunda ilk sayfasında yer alıyor. Ayrıca küçük ev aletlerinin de bulunduğu A101 aktüel kataloğunda çocuklar için oyuncak seçeneklerine yer veriliyor.



Samsung 55RU7300 55" UHD Curved TV(4 bin 299 TL)

-İnce dizayn
- 4K
-2 adet USB girişi
-Ekran aynalama
-20 W ses çıkışı
-Wi-Fi
-50 Hz
-3 adet HDMI girişi
-USB'den film oynatma
-Smart
-UHD çözünürlük
-Tek kumanda özelliği
-Bluetooth
-Dahili UHD uydu alıcılı
-Kavisli ekran



Hi Level 43'' 43 HL650 Full Hd Smart Led TV(bin 499 TL)

- Full HD TV
- 1980 x 1080 p
- Dahili Wi-Fi
- 1 adet Usb girişi
- 2 adet HDMI girişi
- 2 x 8w ses çıkışı
- Dahili HD uydu alıcısı
- Smart TV
- Wireless display
- Youtube / Netflix
- 2 yıl Vestel servis güvencesinde

SAMSUNG GALAXY A01 Cep Telefonu(bin 049 TL)

- 5.7¨ HD + TFT sonsuz V ekran
- Qualcomm Snapdragon 439 sekiz çekirdekli 2.0 GHz + 1.45 GHz işlemci
- 2 GB RAM
- 16 GB dahili hafıza
- 13 MP + 2 MP çift arka kamera
- 5 MP ön kamera
- 3000 mAh pil kapasitesi
- Yüz tanıma
- Çift sim kart
- 2 yıl Samsung Türkiye garantili





















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