A101 başvuru formu 2020 (A101 iş başvurusu)

Bim, Şok ve A101 marketler , yayımladıkları duyurularda alınacak personellerin farklı illerdeki şubelerde personel olarak çalıştırılacağına yer verildi. Alınacak personellerin istihdam edileceği kadrolar ise şu şekilde verildi:Beden İşçisi (Genel)Market ElemanıSatış Danışmanı / UzmanıKasiyerMuhasebeciŞoför-Yük TaşımaMağaza Satış Elemanı(Engelli)(Engelli)Satış ElemanıSatış ElemanıKalite Güvence AsistanıMeyve Sebze Hal Satın Alma SorumlusuSipariş ve Stok Yönetimi YetkilisiReachtruck OperatörüUnlu Mamüller PersoneliMeyve-Sebze PersoneliKozmetik PersoneliEt-Şarküteri PersoneliKasa Reyon PersoneliTaze Gıda PersoneliDepo PersoneliKasa Reyon PersoneliMağaza PersoneliMağaza Satış ElemanıGenel BaşvuruBim, Şok ve A101 marketler tarafından yayımlanan duyurularda başvuru genel şartlarına şu şekilde yer verildi:Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,Tercihen konusunda deneyime sahipPerakende sektöründe kariyer yapmak isteyenEsnek-Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecekİletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkınMüşteri ve hizmet odaklı bir anlayışa sahipMüşterileri güler yüz ile karşılamak ve uğurlamakÜrün, etiket fiyat kontrollerinin reyonda ve kasa noktasında yapılmasını sağlamakÜrünlerin reyonlarda sürekli standartlara uygun olarak bulunmasını sağlamakSorumlu olduğu reyonda bulunan ürünlerin stok ve sipariş yönetimini sağlamakYoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek.Bim , Şok ve A101 marketler iş başvurusu iki şekilde yapılmaktadır. Bu yollardan ilki şubelere giderek iş başvuru formunu doldurmak. İnternet üzerinden başvuru formu da doldurularak iş başvurusu yapılabiliyor. Bim , A101 ve Şok marketlerin personel alımı başvuru formu linkleri şu şekilde:Bim iş başvuru formu:https://www.bim.com.tr/Categories/676/hizli-basvuru.aspxŞok iş başvuru formuhttps://www.sokmarket.com.tr/insan-kaynaklari/sokta-kariyer/is-basvuru-formuA101 iş başvuru formuhttps://www.a101.com.tr/kariyerYukarıdaki linkleri kopyalayın ve yeni sekmede açın. Her bir linkte , üstte yazan marketin iş başvuru formu bulunuyor. Başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurduktan sonra marketler, iletişime geçmektedir.