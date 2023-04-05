A101 5 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta neler var?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

5 Nisan 2023 Perşembe A101 haftanın yıldızları yine yoğun ilgi gördü. Ayrıca A101 Ramazan özel hediye kartı ile ihtiyaç sahiplerine kolay ve güvenli alışveriş imkanı sunuyor. A101 hediye kartı, ister marketten hediye kartı olarak, ister SMS ile telefona yönlendirebileceğiniz sanal kod olarak alabilirsiniz. A101 aktüel 21 Mart 2023 kataloğu içerisinde ise; APEC 125 CC Benzinli Motosiklet dikkat çekiyor. Bu ürün A101 mağazalarında ve a101.com.tr A101 online satışta olacak. Peki, A101'de bu hafta neler var? İşte, A101 aktüel ürünler kataloğu 5 Nisan 2023 Perşembe!A101 haftanın yıldızları yine yoğun ilgi gördü. Ayrıca A101 Ramazan özel hediye kartı ile ihtiyaç sahiplerine kolay ve güvenli alışveriş imkanı sunuyor. A101 hediye kartı, ister marketten hediye kartı olarak, ister SMS ile telefona yönlendirebileceğiniz sanal kod olarak alabilirsiniz. A101 aktüel 16 Mart 2023 kataloğu içerisinde ise; APEC 125 CC Benzinli Motosiklet dikkat çekiyor. Bu ürün A101 mağazalarında ve a101.com.tr A101 online satışta olacak. Peki, A101'de bu hafta neler var? İşte, A101 aktüel ürünler kataloğu 4 Nisan 2023 Perşembe! 4K 48 İnç 2 yıl garantili televizyon 14.299 TL55 İnç Ultra HD Android TV 11.999 TL43 İnç Smart Led TV 4.299 TL256 GB Akıllı Cep Telefonu 12.199 TLWaffle Makinesi 299 TLEl Blender seti 439 TLÇay makinesi 579 TLBuharlı Kırışık Giderici 379 TLSaç Kurutma Makinesi 249 TLŞarjlı Diş Fırçası 439 TLSaç Sakal Kesme Makinesi 329 TLBluetooth beyaz kulaklık 139 TLKulakiçi kablolu kulaklık 24,95 TLBluetooth hoparlör 79,95 TLTelefon tutucu 34.95 TLKapaklı balık ve gözleme tavası 169,95 TLÇöp Kovası 12,95 TLÇok amaçlı kutu 14,95 TL4+1 Merdiven 349,95 TL26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 2229 TLKarartma Hazır Fon Perde 145x250 cm 109 TLPamuklu desenli paspas 39,95 TLÇift kişilik lastikli penye çarşaf 99,95 TLBay-bayan terlik 69,95 TLElektrikli araç 119.990 TLÇift camlı beyaz ankastre set 6.599 TL10 Kg çamaşır makinesi 6499 TL6 programlı bulaşık makinesi 5399 TL