a101 21 haziran 2020 indirimli ürünler, a101 21 Haziran katalog

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21 Haziran 2020 07:31
a101 21 haziran 2020 indirimli ürünler, a101 21 Haziran katalog
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A101 21 HAZİRAN 2020 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER



 






















A101 NE ZAMAN AÇILDI?
A101, ilk marketini 28 Nisan 2008 tarihinde açmıştır. ''İndirim Marketi" konseptinde işletilen A101, 2008 yılından bu yana müşterilerine düşük fiyatlarla kaliteli gıda ve tüketim ürünleri sunmaktadır. Sloganı "Harca Harca Bitmez"dir.
2019'u 9.000 market ile kapatan A101, sadece market değil, perakende sektörünün en yaygın zinciridir. Türkiye'nin 81 ilinde ve her ilçesinde faaliyet göstermektedir. Türkiye'de 47 depodan yaz kış demeden 81 il ve her ilçede 9.000 markete 1200'den fazla ürün tedarik edilmektedir.

A101, en yaygın perakende zinciri olmanın yanı sıra 54.000 çalışanı ve 600'ün üzerinde tedarikçisi ile sektörünün öncüleri arasındadır. A101 Dünya'nın en hızlı büyüyen beşinci perakende şirketi olarak başarısını sınırlarımızın dışına da taşımıştır.

2015-2016-2017-2018 yıllarında:

  • Türkiye'nin en çok istihdam yaratan şirketi
  • Türkiye'nin en çok kadın çalıştıran şirketi
  • Türkiye'nin en çok engelli çalıştıran şirketi
olmuştur.

 %99 hane penetrasyonu ile günde 4 milyon, ayda 130 milyondan fazla fiş kesmektedir.

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