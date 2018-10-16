A101 18 Ekim Aktüel ürünler listesi! A101'de perşembe günü hangi ürünler indirimli?

A101 ürünleri kataloğunda yer alan indirimli ürünler belli oldu. 18 Ekim Perşembe için A101'in ürün kataloğu listesini haberimizde bulabilirsiniz. İşte A101 perşembe günü yapılan indirimler ve tüm detaylarla sizlerleyiz.

16 Ekim 2018 02:22
A101 18 Ekim Aktüel ürünler listesi! A101'de perşembe günü hangi ürünler indirimli?
A101 ürünleri yeni kataloğu bu hafta yenilendi! A101 18 Ekim Perşembe ürün kataloğu ortaya çıktı. Bir hafta geçerli olan A101 aktüel indirimli ürünlerini yetişen alıyor. Çünkü A101'de yoğun ilgi nedeni ile indirimli ürünler çok çok kısa sürede tükeniyor. Dilerseniz A101 Aktüel ürünler kataloğunu internet üzerinden inceleyebilir daha sonra da marketten bu ürünleri satın alabilirsiniz. A101 18 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER
A101 18 Ekim aktüel ürünler kataloğunda yer alan bebek karyolası 175'TL'den satışa sunuluyor. Bebek karyolasının yanı sıra broşür içerisinde birçok bebek ürünü bulunuyor. Bebek küveti 24.95 TL'den, su kovası 9.95 TL'den, bebek çantası 69.95 TL'den, lisanslı bebek nevresim seti 24.96 TL'den satışa çıkarılıyor. Tek kişilik yorgan 34.95 TL, çift kişilik yorgan 39.95 TL, Samsung marka 55NU7300 55 UHD CURVED TV 4.799 TL fiyatı ile broşür içerisinde yer alıyor.





A101 MARKETİ VE ÜRÜNLERİ HAKKINDA

A101 Yeni Mağazacılık A.Ş veya kısaca A101, Türkiye'de indirim mağazacılığı pazarına 28 Mart 2008 tarihinde 121 mağaza ile giriş yapan perakende marketler zinciri. A101'e ait kamyonlar ile depolardan mağazalara sevkiyat yapılmaktadır. A101'in 81 ilde 6278 marketi bulunmaktadır. A101 Türkiye'de 81 ilde faaliyet göstermektedir. Toplamda 16 bölge müdürlüğü bulunmaktadır.

A101 Yeni Mağazacılık A.Ş ortaklık yapısı itibariyle %79,21 oran ile Aydın Ailesi'ne (Turgut Aydın Holding) aittir. A101 ve A101'in yönetim kuruluna yönelik 16 Temmuz 2016'da başlatılan operasyon kapsamında bazı gözaltılar gerçekleşmiştir. Bu gözaltı işlemleri yaklaşık 3 gün sonra A101 ve A101 yönetim kurulu üyelerinin serbest bırakılması ile sonlanmıştır. Soruşturmayı yürüten savcı, A101 Marketler Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Aydın, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Yaşar Aydın, Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Aydın ile Aydan Aydın, Zehra Aydın ve Oksana Aydın'ın sorgularının ardından serbest bırakılmasına karar verdi ve medyada bu durum haber olarak verildi.

A101'e yönelik iddiaların yalanlanması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi kapsamında resmi A101 Facebook sayfasında çeşitli duyurular yapılmıştır. Yapılan açıklamaların sonucunda ve dolayısıyla soruşturma sürecinin devam ettiği günlerde A101 hakkında ortaya atılan iddiaların asılsız olduğu ortaya çıkmıştır.

A101 YÖNETİM KURULU

Ahmet Yaşar AYDIN

A101 Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar AYDIN, 1967 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Mühendisliği mezunu olup, Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Turgut AYDIN

Turgut AYDIN, 1942 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde doğdu. Henüz 15 yaşındayken, İstanbul'a göç ederek iş hayatına atıldı. Örnek bir Anadolu girişimcisi enerjisiyle, önce birçok ticari, sonra da sanayi şirketleri kurdu. Aydın Örme, tekstil sektöründe, en çok bilinen kuruluştur.

2000 yılında hizmete giren Memorial Sağlık Grubunun çoğunluk hissesi, Turgut AYDIN ve ailesinin olup, kalan hisseler eşit biçimde, İngiliz ve Katar fonlarına aittir.

2008 yılında kurduğu English Home Mağazacılık, Türkiye'de 280'e, yurt dışında 75'e ulaşan mağazaları ile, ev tekstili perakendesinin lider kuruluşudur.

2009 sonunda satın aldığı A101'i, 6 yıl içerisinde, Türkiye'nin 81 ili ve 800'ün üzerinde ilçesinde binlerce mağazayla hizmet verir duruma getirmiştir. Turgut AYDIN şirketlerinde, 2015 sonu itibariyle 36 bin kişi çalışmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Ayhan AYDIN

A101 Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan AYDIN, 1970 yılında İstanbul'da doğdu. ABD Point Park Üniversitesi İşletme mezunu olup, Evli ve 2 çocuk babasıdır

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