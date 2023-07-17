A101 17 Temmuz 2023 aktüel ürünler kataloğu (18 Temmuz) | A101'de bu hafta vantilatör, TV, bisiklet, motor...

A101'in bu hafta için hazırlanan kataloğunda oyuncak grubunda muhteşem fırsatlar dikkatleri çekiyor. Çocukları çok sevindirecek 12V Akülü Araba 2.990 TL ve Ranchero Römorklu Traktör 649 TL olarak karşımıza çıkıyor.



A101 aktüel ürünler kataloğunun Tekstil ve Giyim grubunda ise; Kilim 159 TL, Koltuk Örtüsü 79 TL, Bordürlü Yüz Havlusu 29,90 TL, Bay Büyük Beden Kolsuz Kaprili Pijama Takımı 189 TL, Bayan Dokuma Viskon Şort 69,90 TL, Bay Büyük Beden Şort 74,90 TL, Bayan Büyük Beden Uzun Alt 69,90 TL, Bayan Sıfıtr Kol Viskon Elbise 139 TL,

A101 17 Temmuz 2023 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 kataloğunda bu hafta; Elektrikli Ev Aletleri ve Elektrikli Kişisel Bakım grubunda harika ürünler yer alıyor. A101'de hr hafta onlarca kategoride yüzlerce ürün yer alıyor. A101'de bu hafta; Kiwi Vantilatör 369 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Peki A101'de bu hafta başka neler var? İşte A101 17 Temmuz 2023 aktüel ürünler kataloğuA101'in 17 Temmuz Perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Tost makinesi, vantilatör, elektrikli süpürge,ayak masaj aleti, elektrikli moped, 3'lü koltuk, berjer, akülü araba, Yağsız fritöz Airfryer gibi ürünlerde sürpriz indirimler var.A101'de bu hafta; Teknoloji ürünleri, Beyaz Eşya, Elektrikli Ev Aletleri, kamp malzemeleri, Modern Ev Eşyaları, Züccaciyeye ve Mutfak Ürünleri, Ev Tekstili ve Giyim ürünleri indirimli olarak satılacak.A101 Aldın Aldın etiketi ile hazırlanmış olan kataloğun ilk sayfasında elekrtonik ev eşyaları yer alıyor. Bu ürünler; Schafer Chef Mix Multi Blender Seti 799 TL, Isıya dayanıklı çift taraflı paslanmaz çelik el belenderi 4 yıl garantili ile Arzum Monomix Çubuk Blender 399 TL, Kiwi Elektrikli Süpürge 849 TL, Hızlı kaynatma özellikli Kiwi Elektrikli Cezve 139 TL, Salınım fonksiyonu, 3 ayar düğmeli, metal ızgara parmak korumalı Kiwi Vantilatör 369 TL'den satışa sunulacak.A101 13 Temmuz 2023 aktüel kataloğunun ilk sayfa detayında bu haftada bizleri Teknoloji grubunda harika ürünler karşılıyor. Bu fırsat ürünlerinin devamında; Arzum Nuvo Saç Maşası 349 TL, Kiwi Mini Tost Makinesi 329 TL, Piliç çevirme aparatlı ONVO Yağsız Fritöz Airfryer 2799 TL, Aprilla Şarjlı Epilatör 269 TL, Sıcak tutma fonksiyonu, titreşim fonksiyonu, 3 farklı masaj özelliği ile Aprilla Ayak Masaj Aleti 399 TL, LCD ekranlı Flavel Dijital Baskül 199 TL, Aprilla Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi 349 TL olarak yer alıyor.A101 kataloğunda yer alan Ev Eşyaları grubunda 1. sınıf keten kumaş ve silinebilir dokuma yüzeyi, metal kasa özelliği, demonte olarak telimi yapılacak 2 yıl garantili 3'lü Koltuk 2799 TL, Yine Demonte olarak satışa sunulacak 2 yıl garantili Berjer 1599 TL fiyattan sipariş bekliyor olacak.A101'de bu haftanın öne çıkan ürünü olan Volta VM4 Neo Üç Tekerlekli Elektrikli Moped, Azami 25 km hız, 6-8 saat şarj süresi,led ön far, 49 km menzile sahip ayarlanabilir koltuk mesafesi, patlamaya karşı kayanıklı dubleks lastikleri ile 25990 TL'den satılacak.13 Temmuz A101 kataloğu 2023 Züccaciye ve Mutfak grubunda yer alan fırsat ürünleri; Hascevher Lotus Granit Karnıyarık Tenceresi 399 TL, Hascevher Lotus Granit Tencere 399 TL, Hascevher Lotus Granit Tava 259 TL, Hascevher 6 Parça Tencere Seti 499 TL, Cam Matara Çeşitleri 1000 ml 54,90 TL, Cem Nero 2'li Tava Seti 169 TL, Süzgeçli 3'lü Kase Seti 55 TL, Metal Çırpıcı Çeşitleri 22,50 TL, Dolap İçi Düzenleyici Raf 22,50 TL, Saklama Kabı 3'lü Set 32,90 TL,Tepsi Çeşitleri 12,90 TL, Saklama Kabı 3'lü Set 59,90 TL, Lisanslı Pipetli Bardak 4,90 TL, Cam Sunum Tabağı Çeşitleri 9,90 TL, Cam Saklama Kabı 14,90 TL, Kulplu Desenli Yağlık 27,50 TL, Cam Kase 6'lı Takım 49,90 TL, Cam Lokumluk – Sosluk 6'lı Takım 24,90 TL, Kütahya Porselen Kupa Çeşitleri 24,90 TL, Kütahya Porselen 12 Parça Fincan Takım 179 TL, Kütahya Porselen Kase 24,90 TL, Borcam Çeyiz Seti 4 Parça Takım 179 TL, Borcam Çok Amaçlı Kase 79,90 TL,Paşabahçe İrem 6'lı Çay Bardağı 49,90 TL, Kare Kase 17,50 TL, Büyük Boy Kayık Tabak 6,50 TL, Kare – Yuvarlak Servis Tabağı 8,90 TL, Kapaklı Benekli Kase 29,90 TL, Kapaklı Benekli Kase 45 TL, Kare Kase 4,90 TL, Kare Kase 3,8 Litre 18,50 TL, Piknik Sepeti 74,90 TL, Borosilikat Cam Cezve 39,90 TL, Paşabahçe Homemade 29,90 TL, Paşabahçe Homemade 24,90 TL, Paşabahçe Homemade 19,90 TL, Fincan Seti 4 Parça 119 TL'den satılacak.Silk&Blue Bayan Fitilli İp Askılı Şortlu Takım 79,90 TL, Bay Seamless Boxer 27,90 TL, Bay – Bayan 3'lü Patik Çorap 22,90 TL, Silk&Blue Bayan Tül Detaylı Toparlayıcı 69,90 TL, Silk&Blue Bayan Düğme Detaylı Sütyen 99,90 TL, JUNO Bay – Bayan Sarmalı Terlik 129 TL, Plastik 6'lı Elbise Askısı 22,50 TL, Banyo Köşeliği 24,90 TL, Peluşlu Toka ve Taç Çeşitleri 8,90 TL olacak.