Haber Tarihi: 15 Haziran 2023 09:40 - Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2023 09:40

A101 15 HAZİRAN 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU || 16 Haziran 2023 A101 aktüel ürünler

15 Haziran 2023 A101 kataloğu raflarda yerini aldı. A101 aktüel kataloğu avantajları ile ilgili araştırmalar yeni haftanın gelmesiyle devam ediyor. Bu haftanın A101 aktüel kataloğu ürünleri açıklandı. 15 Haziran A101 aktüel kataloğunda elektrikli araç 119.990 TL satış fiyatı ile yer aldı. SEG çamaşır makinesi ise 6.499 TL satış fiyatı ile bulunuyor. A101'de bu hafta;teknolojik aletler, mutfak araç gereçleri ve kozmetik ürünlerin yanı sıra küçük ev aletleri, beyaz eşyalar, giysi çeşitleri, temel gıda ve ihtiyaç ürünleri yer alıyor. Peki, 15 Haziran A101'de bu hafta neler var, hangi ürünler var? İşte, 15 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu 15 Haziran 2023!

A101 15 HAZİRAN 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU || 16 Haziran 2023 A101 aktüel ürünler
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15 Haziran 2023 Salı A101 haftanın yıldızları yine yoğun ilgi gördü. Ayrıca A101 Ramazan özel hediye kartı ile ihtiyaç sahiplerine kolay ve güvenli alışveriş imkanı sunuyor. A101 hediye kartı, ister marketten hediye kartı olarak, ister SMS ile telefona yönlendirebileceğiniz sanal kod olarak alabilirsiniz. A101 aktüel 15 Haziran 2023 kataloğu içerisinde ise; APEC 125 CC Benzinli Motosiklet dikkat çekiyor. Bu ürün A101 mağazalarında ve a101.com.tr A101 online satışta olacak. Peki, A101'de bu hafta neler var? İşte, A101 aktüel ürünler kataloğu 15 Haziran 2023! 

A101 15 HAZİRAN 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 
 A101'de kampanyalı ürünler Perşembe günü satışta olacak. A101 Aktüel Kataloğu Aldın Aldın fırsatlarıyla birbirinden geniş yelpazede ürünleri alışveriş severlerin beğenisine sunuyor. A101'de bu hafta yerli besi helal kesim 16-19 kg Karaman Koç 6.590,00 TL, 20-23 kg kemiksiz et büyükbaş 1/7 hisse 8.590,00 TL fiyatları ile peşin fiyatına 10 taksit imkanı sunuyor. A101 katalog tüm A101 marketlerde ve a101.com.tr online alışveriş sitesinde yer alacak. Peki, A101 katalog ürünleri bu hafta neler? İşte, A101 aktüel ürünler kataloğu 15 Haziran 2023 ve fiyat listesi...
16-19 kg Karaman Koç 6.590,00 TL,

20-23 kg kemiksiz et büyükbaş 1/7 hisse 8.590,00 TL



15 HAZİRAN A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Toshiba 55" Ultra HD QLED Android TV 11.999 TL.

ONVO 65' Ultra HD Android Smart Led TV 10.499 TL

Toshiba 50' Ultra HD Android TV 7.999 TL

ONVO 32' Uydu Alıcılı Led TV 2.499 TL

SEG 12 Kg Çamaşır Makinesi 8.799 TL


Regal 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 2.799 TL

Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü 8.599,00 TL

Philips Cyclone Süpürge 2.499 TL

Homend Royaltea Çay Makinesi 599 TL

Homend Coffeebreak Filtre Kahve Makinesi 999 TL

Kiwi Döner Başlıklı Saç Şekillendirici 399 TL

Kiwi Çubuk El Blender 229 TL

Fakir Extrim Saç Sakal Kesme Makinesi 279 TL

Aprilla Saç Kesme Makinesi 189 TL

Kiwi 4'ü 1 Arada Şarjlı Doğrayıcı Dilimleyici 249 TL

Tecno Pova Neo 2 Cep Telefonu 4.999 TL

Reeder P13 Blue Max L 2022 Cep Telefonu 2.599 TL

Xiaomi Buds 3 Lite Bluetooth Kulaklık 349 TL

49.4 Benzinli Moped 19.490 TL

Koltuk takımı 6.850,00 TL

Jwin 88 Tuşlu Piyano 4.990 TL.

Jwin Dijital Davul Seti 4.990 TL

Büyük Boy Gitar 649 TL

Tuşlu Ahşap Kalimba 249 TL

Motivasyon Matarası 800 ml 39,95 TL.

Manuel Doğrayıcı 640 cc 64,95 TL

Matara 500 cc 22,95 TL

26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 2.299 TL.

Plaj Hasırı 52.50 TL.

Çift Kişilik Baskılı Pike 145 TL

Buldan Koltuk Örtüsü 79,95 TL

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