Haber Tarihi: 13 Mayıs 2023 09:33 - Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2023 09:33

A101 13 Mayıs 2023 kataloğu: A101 aktüel ürünler 14 Mayıs 2023

13 Mayıs 2023 A101 kataloğu raflarda yerini aldı. A101 aktüel kataloğu avantajları ile ilgili araştırmalar yeni haftanın gelmesiyle devam ediyor. Bu haftanın A101 aktüel kataloğu ürünleri açıklandı. 13Mayıs A101 aktüel kataloğunda elektrikli araç 119.990 TL satış fiyatı ile yer aldı. SEG çamaşır makinesi ise 6.499 TL satış fiyatı ile bulunuyor. A101'de bu hafta;teknolojik aletler, mutfak araç gereçleri ve kozmetik ürünlerin yanı sıra küçük ev aletleri, beyaz eşyalar, giysi çeşitleri, temel gıda ve ihtiyaç ürünleri yer alıyor. Peki, 13 Mayıs A101'de bu hafta neler var, hangi ürünler var? İşte, 13 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu 13 Mayıs 2023!

A101 13 Mayıs 2023 kataloğu: A101 aktüel ürünler 14 Mayıs 2023
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13 Mayıs 2023 Salı A101 haftanın yıldızları yine yoğun ilgi gördü. Ayrıca A101 Ramazan özel hediye kartı ile ihtiyaç sahiplerine kolay ve güvenli alışveriş imkanı sunuyor. A101 hediye kartı, ister marketten hediye kartı olarak, ister SMS ile telefona yönlendirebileceğiniz sanal kod olarak alabilirsiniz. A101 aktüel 12 Mayıs 2023 kataloğu içerisinde ise; APEC 125 CC Benzinli Motosiklet dikkat çekiyor. Bu ürün A101 mağazalarında ve a101.com.tr A101 online satışta olacak. Peki, A101'de bu hafta neler var? İşte, A101 aktüel ürünler kataloğu 13 Mayıs 2023! 

A101 13 MAYIS 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 

A101 haftanın yıldızları yine yoğun ilgi gördü. Ayrıca A101 Ramazan özel hediye kartı ile ihtiyaç sahiplerine kolay ve güvenli alışveriş imkanı sunuyor. A101 hediye kartı, ister marketten hediye kartı olarak, ister SMS ile telefona yönlendirebileceğiniz sanal kod olarak alabilirsiniz. A101 aktüel 12 Mayıs 2023 kataloğu içerisinde ise; APEC 125 CC Benzinli Motosiklet dikkat çekiyor. Bu ürün A101 mağazalarında ve a101.com.tr A101 online satışta olacak. Peki, A101'de bu hafta neler var? İşte, A101 aktüel ürünler kataloğu 13 Mayıs 2023 Perşembe üçlü kurabiye şekillendirici, 12 lira fiyatı. 5li krem renkli banyo seti, toplam 160 lira. ahşap ayakkabılık, 260 lira. tek kişilik lastikli çarşaf ve bir adet yastık kılıfı, 110 lira fiyatı. A101 aktüel ürünler kataloğu 13 Mayıs 2023 yayımlandı. A101 katalog ürünleri her cuma satışa sunuluyor. Bim'in ürünleri alışveriş severler tarafından bu hafta da yoğun ilgi görüyor. Türkiye'nin en ekonomik market zincirlerinin başına gelen A101 market hafta içi ve hafta sonu kampanyaları duyuruldukları ilk andan başlangıç tarihine kadar tüketicilerin yoğun ilgisi ile karşılanıyor. A101 market hafta sonu ve hafta içi geçerli olacak olan 10 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Merakla beklenen yeni A101 aktüel kampanya kataloglarında kaçırılmayacak eşsiz fiyatlar var!
A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.

Torku / Pınar / Yörükoğlu / Beşler Yarım Yağlı Yoğurt 2 Kg 49,90 TL

Pınar Kahvaltı Keyfi Tam Yağlı Beyaz Peynir 800 gr 106 TL

Pınar Kahvaltı Keyfi Tam Yağlı Beyaz Peynir 800 gr 106 TL

Torku Dana Evlik Sucuk 300 gr 89,90 TL

Komili Ayçiçek Yağı 5 Litre 137,50 TL

Çokça Kahvaltılık Sos Çeşitleri 300 gr 19,50 TL


Haribo Party Mix Yumuşak Şeker 130 gr 17 TL

Patos Rolls Mısır Cipsi 109 gr 12,50 TL

Ezine Çiftliği Lor Peyniri 500 gr 33,90 TL

Muratbey Lor Peyniri 500 gr 36,50 TL

Kemal Kükrer %100 Elma Sirkesi 500 ml 26,90 TL

Ülker Pötibör Bisküvi Çeşitleri 175 gr 7,50 TL

Kekspır Dondurulmuş Çikolatalı Sufle 2x100 gr 22,50 TL

Bingo Toz Deterjan 5,5 Kg 115 TL

Bingo Oksijenli Çamaşır Suyu 750 ml 19,50 TL

Finish Bulaşık Makinesi Tuzu 1,3 Kg 27,90 TL

Derby Samurai 3 Bıçaklı Tıraş Bıçağı 10'lu 54,90 TL

Pınar / Torku Yarım Yağlı Süt 4x1 Litre 69,50 TL

Pınar / Torku Yarım Yağlı Süt 4x1 Litre 69,50 TL

Samba Tırtıklı Patates Cipsi 150 gr 12,50 TL

Vernel Çamaşır Yumuşatıcı 5 Litre 65,50 TL

Silk&Blue Erkek Atlet 31,50 TL

Molped Hijyenik Ped 7'li 15,75 TL

Molped Hijyenik Ped 10'lu 15,75 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

Fairy Hepsi Bir Arada Bulaşık Makinesi Kapsülü 60'lı 124 TL

Dardanel Ton Balığı 2x170 gr 54,90 TL

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