A Total War Saga: TROY, ilk saatinde 1 milyon kez indirildi

Son dönemlerin en popüler çevrimiçi oyun platformlarından bir tanesi olan Epic Games, uzunca bir süredir oyunculara etkileyici kampanyalar sundu. Bu kampanyalar, oyuncuların onlarca oyuna ücretsiz olarak sahip olmalarını sağladı. Epic Games, dün başlattığı bir kampanyayla ise oyunculara bugüne kadar pek de görmediğimiz bir fırsat tanıdı. Bu fırsat, piyasaya yeni sürülen bir oyunun ücretsiz olarak dağıtılmasıydı.



Sıra tabanlı strateji türünün önemli temsilcilerinden bir tanesi olan Total War serisinin yeni oyunu TROY, dün itibarıyla piyasaya sürüldü. Epic Games üzerinden dağıtımına başlatılan oyun, normal koşullarda 215 TL olmasına rağmen ilk 24 saat için ücretsiz olarak sunuldu. Total War geliştiricileri tarafından yapılan açıklamalar, oyuna kaç oyuncunun ilgi gösterdiğini açıkça gözler önüne seriyor.



Total War'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamalarda, oyunun yayınladığı andan itibaren ilk bir saat içerisinde 1 milyon indirme yapıldığı açıklandı. Yani 1 milyon oyuncu, Epic Games'in kampanyasından ilk bir saat içerisinde yararlanarak oyuna ücretsiz olarak sahip olmuş ve indirmeye başlamıştı.



Bu arada, Total War tarafından yapılan açıklamaların, bu kampanyaya dahil olan tüm oyuncuları içermediğini söylemeliyiz. Açıklanan rakam, sadece oyunu indirmeye başlayan oyuncuları kapsıyor. Oyuna ücretsiz olarak sahip olup, henüz indirmeyen oyuncuları da bu hesabın içerisine kattığımızda, ortaya çok daha büyük bir rakamın çıkacağını söyleyebiliriz.



Kaynak: webtekno



