A SPOR CANLI İZLE: Galatasaray - Bandırmaspor izle

Galatasaray - Bandırmaspor maçı canlı izle | Şifresiz Galatasaray - Bandırmaspor ATV canlı izle... GS - Bandırmaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayın var? Galatasaray - Bandırmaspor maçı canlı izle şifresiz ATV izle... Kritik mücadele öncesinde Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Galatasaray - Bandırmaspormaçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?



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Heyecanla beklenen bu maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar, saatler öncesinden maçın yayınlanacağı kanalı ve yayın saatinin detaylarını araştırmaya başladılar. Galatasaray - Bandırmaspor karşılaşması bugün ( 6 Şubat ) gerçekleşecek. Rams Park'ta saat 20:45'te başlayacak olan Maçın hakemi ise Muhammet Ali Meteoğlu olacak.Maçı stadyumda izleyecek olan taraftarlar kadar ekranları başından canlı olarak takip etmek isteyenlerin de sayısı oldukça fazla. Galatasaray - Bandırmaspor mücadelesi A Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.Günay, Ali Turap, Kaan, Nelsson, Kazımcan, Ndombele, Berkan, Tete, Eyüp Aydın, Zaha, Vinicius.Akın Alkan, Rahmetullah, Sergen, Batuhan, Mücahit, Emirhan, Jozefzoon, Levent, Foor, Soukou, Djitte.Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Vinicius, teknik direktör Okan Buruk'un forma vermesi durumunda sarı-kırmızılı formayla ilk kez sahaya çıkacak.İngiltere'nin Fulham ekibinden transfer edilen Brezilyalı santrfor, takımla çalışmalara başladı. Vinicius, Bandırmaspor mücadelesinde görev alması halinde sarı-kırmızılı formayla ilk heyecanını taraftarları önünde yaşayacak.Sarı-kırmızılı takımda 4 futbolcu farklı nedenlerden dolayı mücadelede forma giyemeyecek.Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı, geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren Sergio Oliveira ile ülkesi Fildişi Sahili ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden yeni transfer Serge Aurier, maçta görev yapamayacak.Afrika Uluslar Kupası'nda Fas Milli Takımı ile mücadele eden Hakim Ziyech, takımının elenmesinin ardından Türkiye'ye döndü. Kupada 24 Ocak'taki Zambiya maçında sakatlanan Ziyech, 30 Ocak'ta Güney Afrika ile yapılan müsabakada forma giyemedi. Sakatlığıyla ilgili durumu henüz netleşmeyen Ziyech'in de Bandırmaspor'a karşı oynaması beklenmiyor.