A SPOR CANLI İZLE: BAŞAKŞEHİR ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Başakşehir ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?Başakşehir - Ankaragücü maçı 4 Mayıs Perşembe günü saat 20:30'da A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.Karşılaşmanın rövanşı 23, 24 veya 25 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Eşleşmede rakibine üstünlük sağlayan ekip, finalde Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk mücadelesine çıkacak. Turuncu-lacivertli takım çeyrek finalde Galatasaray'ı, MKE Ankaragücü ise Trabzonspor'u eleyerek adını son 4 takım arasına yazdırdı.Medipol Başakşehir'de sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Stefano Okaka, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun şans vermesi halinde bu karşılaşmada forma giyebilecek. Okaka, son olarak turuncu-lacivertli ekibin 19 Mart'ta ligde VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı karşılaşmada oynamıştı. İstanbul ekibinde sakatlığı süren Eden Karzev ise bu karşılaşmada da takımındaki yerini alamayacak.