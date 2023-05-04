Haber Tarihi: 04 Mayıs 2023 17:53 - Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2023 17:53

A SPOR CANLI İZLE: BAŞAKŞEHİR ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE

Şifresiz Başakşehir - Ankaragücü A Spor'da canlı izle... Ziraat Türkiye Kupası yarı final müsabakasında heyecan Başakşehir - Ankaragücü ile karşılaşacak. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak müsabaka futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz yayınlanacak müsabakada Zorbay Küçük düdük çalacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Ankaragücü ZTK maçı hangi kanalda? Saat kaçta? A Spor canlı şifresiz izle...

A SPOR CANLI İZLE: BAŞAKŞEHİR ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE
Abone Ol
Ziraat Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri dün akşam başlıyor. A Spor canlı izle ekranı üzerinden maçlar şifresiz bir şekilde ekranlara gelecek. Ziraat Türkiye Kupası yarı final eşleşmelerinde ilk maçta Sivasspor ile Fenerbahçe berabere kalırken, bu akşam Başakşehir Ankaragücü maçı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. A Spor canlı maç izle ekranı üzerinden siz de ZTK yarı final maçlarını canlı izleyebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI, TIKLA






Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Başakşehir ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Ankaragücü maçı 4 Mayıs Perşembe günü saat 20:30'da A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Karşılaşmanın rövanşı 23, 24 veya 25 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Eşleşmede rakibine üstünlük sağlayan ekip, finalde Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk mücadelesine çıkacak. Turuncu-lacivertli takım çeyrek finalde Galatasaray'ı, MKE Ankaragücü ise Trabzonspor'u eleyerek adını son 4 takım arasına yazdırdı.

OKAKA GERİ DÖNÜYOR

Medipol Başakşehir'de sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Stefano Okaka, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun şans vermesi halinde bu karşılaşmada forma giyebilecek. Okaka, son olarak turuncu-lacivertli ekibin 19 Mart'ta ligde VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı karşılaşmada oynamıştı. İstanbul ekibinde sakatlığı süren Eden Karzev ise bu karşılaşmada da takımındaki yerini alamayacak.


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Bakasetas, Fenerbahçe maçında yok! Trabzonspor Bakasetas, Fenerbahçe maçında yok!
'Firmino, Galatasaray'ın teklifini değerlendiriyor!' Galatasaray "Firmino, Galatasaray'ın teklifini değerlendiriyor!"
PFDK kararları açıklandı! Beşiktaş PFDK kararları açıklandı!
Galatasaray'da Barış Alper'in sözleşmesi uzatıldı Galatasaray Galatasaray'da Barış Alper'in sözleşmesi uzatıldı
Barcelona'dan Amrabat hamlesi! Barcelona Barcelona'dan Amrabat hamlesi!
Bayern Münih'den Victor Osimhen için karar Bayern Münih Bayern Münih'den Victor Osimhen için karar
Neymar'dan PSG'yi kızdıracak hamle! P. St Germain Neymar'dan PSG'yi kızdıracak hamle!
Gmail mavi tik nasıl alınır? Gmail mavi tik ücretli mi, kaç TL? Gündem Gmail mavi tik nasıl alınır? Gmail mavi tik ücretli mi, kaç TL?
Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı Spor Toto 1. Lig Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Daha fazla göster
 Reklam 
1
İstanbulspor'un Galatasaray maçı talebine Beşiktaş'tan veto!
2
Emirhan İlkhan'ın İtalya hayali, kabusa döndü
3
Kerem Aktürkoğlu'na İtalya'dan reddedemeyeceği teklif!
4
Fulham olmuyor, favori Galatasaray
5
Boey'un yerine Mazraoui: Teklif masada!
6
TFF'nin Ali Palabıyık kararı sonrası "maç tekrarı" talebi
7
Okan Buruk'a Şenol Güneş sitemi! 'Hırsına ve öfkene el freni çekeceksin'

SON HABERLER

yukarı ok