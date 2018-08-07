A Spor Canlı İzle, A Spor yayın akışı (7 Ağustos Salı)

7 Ağustos A Spor canlı izlemek isteyenler ve A Spor yayın akışını öğrenmek isteyenler haberimizden faydalanabilir. A Spor bugün hangi maçlar ve hangi programlar var? İşte 7 Ağustos A Spor yayın akışı ve frekans bilgisi...

07 Ağustos 2018 01:33
A Spor Canlı İzle, A Spor yayın akışı (7 Ağustos Salı)
A Spor canlı izleme ve yayın akışı burada! 7 Ağustos A Spor yayını akışının detaylarıyla sizlerleyiz. Gün içerisinde yayınlanacak tüm programlar, maçlar ve özel anların saati ve akışını sizler için derledik. Peki A Spor'un frekans bilgileri ne? İşte tüm detaylar...

A SPOR YAYIN AKIŞI NEDİR?




A SPOR FREKANSLAR

FREKANS: 12053 Mhz
SYMBOL RATE: 27500
POLARİZASYON: H ( Yatay )
FEC: 5/6
DIGITURK: 88. kanal
TİVİBU: 81. kanal
D-SMART: 80. kanal
TELEDÜNYA: 142 ve 143 . Kanal
Barcelona bir süredir kadrosuna katmak istediği Paul Pogba için Manchester United'ın kapısını cazip bir teklifle çaldı.

Sky Italia'da yer alan habere göre; Barcelona, Paul Pogba için Manchester United'a 50 milyon euro, Yerry Mina ve Andre Gomes'i önerdi.

MANU'DAN OLUMSUZ YANIT

Haberde; Manchester United'ın teklifi yetersiz bulduğu ve Barcelona'ya olumsuz yanıt verdiği belirtildi.

Premier Lig ekibinin, teklifi hem teknik açıdan hem de imaj açısından önemli bir oyuncudan mahrum kalmamak için reddettiği kaydedildi.

Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, İtalyan taraftarlarında büyük heyecan yarattı.

İtalyan basınının haberine göre Juventus, bugüne kadar 55 bin Cristiano Ronaldo forması sattı. Geçen sezon toplamında 41 bin forma satan Juventus, sadece Ronaldo'nun forma satışlarıyla birlikte kulüp rekoru kırdı.

SADECE XXL FORMALAR KALDI

Juventus mağazalarında Cristiano Ronaldo formalarının tükendiği belirtilirken mağazada sadece az sayıda XXL boyutundaki formaların kaldığı kaydedildi.

Cristiano Ronaldo formalarının her 30 saniyede bir satıldığı ve bu satışlardan toplam 6.5 milyon euro kar edildiği iddia edildi.

Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'in 10 numarası Paolo Hurtado'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Konyaspor, Perulu futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Hurdato, basın toplantısında "Daha önce muazzam bir ambiyansın olduğu bu şehirde ve stadyumda sahaya çıkma şansını yakalamıştım. Şimdi artık Konyaspor'dayım ve takımımız için büyük bir hırsla çalışıp, başarımıza katkı sağlamaya gayret edeceğim" ifadelerini kullandı.

İmza töreninde konuşan Konyaspor Asbaşkanı Osman Koçak "Transfer dönemi içinde önemli isimleri Atiker Konyaspor'umuza kazandırdık. Onlardan bir tanesi de Paolo Hurtado. Kendisi çok yönlü bir oyuncu. Kulübümüze önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Yeni transferimiz Hurtado ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Camiamızın heyecanla bu transferi beklediğini biliyoruz. Ancak taraftarlarımız imzanın bu saate kadar uzamasının haklı sebepleri olduğunu mutlaka değerlendireceklerdir. Sonuç itibariyle karşılıklı olarak her konuda anlaştık. Her iki tarafa da hayırlı olsun" dedi.



2018-19 sezonunda Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş Futbol Takımı'nda oyuncuların kullanacakları forma numaraları belli oldu.

Siyah-beyazlılarda geçen sezon Tosic'in giydiği 6 numaralı formayı bu sezon Gary Medel giyecek.

Futbolcuların forma numaraları sırasıyla şöyle:

3 – Adriano Correia

5 – Kepler Laveran Pepe

6 – Gary Medel

7 – Ricardo Quaresma

8 – Ryan Babel

9 – Alvaro Negredo

10- Oğuzhan Özyakup

11 – Mustafa Pektemek

12- Enzo Roco

13- Atiba Hutchinson

14 – Fatih Aksoy

15 – Orkan Çınar

17 – Jeremain Lens

18 – Tolgay Arslan

19 – Güven Yalçın

20 – Necip Uysal

22 – Aras Özbiliz

24 – Domagoj Vida

26 – Dorukhan Toköz

28 – Umut Nayir

29 – Tolga Zengin

30 – Ersin Destanoğlu

37 – Mertcan Açıkgöz

71 – Alpay Çelebi

55 – Gökhan Töre

77 – Gökhan Gönül

88 – Caner Erkin

95 – Cyle Larin

97 – Utku Yuvakuran

99 – Vagner Love

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