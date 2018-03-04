A Spor Canlı İzle, A Spor yayın akışı (4 Mart Pazar)

A Spor canlı izleme ve yayın akışı burada! 4 Mart A Spor
yayını akışının detaylarıyla sizlerleyiz. Gün içerisinde yayınlanacak tüm programlar, maçlar ve özel anların saati ve akışını sizler için derledik. Peki A Spor'un frekans bilgileri ne? İşte tüm detaylar...A SPOR YAYIN AKIŞI NEDİR? A SPOR FREKANSLAR
FREKANS: 12053 Mhz
SYMBOL RATE: 27500
POLARİZASYON: H ( Yatay )
FEC: 5/6
DIGITURK: 88. kanal
TİVİBU: 81. kanal
D-SMART: 80. kanal
TELEDÜNYA: 142 ve 143 . Kanal
Roma Teknik Direktörü Eusebio Di Francesco
, Cengiz Ünder'in bir kez daha sahneye çıktığı ve Napoli'yi
4-2 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Eusebio Di Francesco'nun açıklamaları;
"Milan mağlubiyetinin ağır sonuçları olduğunu söylemek zorundayım. Psiokolojik açıdan çok yıpratıldık. İnsanlar çok kötü bir takım olduğumuzu söylüyorlardı" 4 GOL ATAMAYIZ
"Son yediğimiz gol doğru değildi. Sonlarda konsantrasyon seviyemizi koruyamadık ancak bunu yapmak zorundayız. Her zaman 4 gol atamayız" GURUR DUYUYORUM
"Bu takımın teknik direktörü olmaktan gurur duyuyorum. Yenilgilerden sonra bile gurur duyuyorum. Her takım hata yapar ve daha az yapan kazanır. Bu akşam Napoli'den daha az hata yaptık" ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ
"Dzeko eleştirilere güçlü bir yanıt verdi. Milan maçından önce 50 dakika konuştuk ve o da daha fazlasını yapmasını gerektiğini anladı. Gollerin dışında Napoli'nin baskı yaptığı zamanlarda da çok çalıştı. En sevdiğim şey buydu" Napoli'nin
teknik direktörü Maurizio Sarri
, Roma'ya 4-2 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Maurizio Sarri'nin açıklamaları;
"Maçı tekrar izlemeliyim çünkü 26 şut çektik ve 13'ü hedefi bulduk. Ancak maç boyunca ceza sahamızda topla 18 kere buluşabilen Roma'nın bu kadar kolay nasıl 4 gol atabildiğini öğrenmek zorundayım" EN GÜÇLÜ DEĞİLİZ
"Taraftarlarımız, İtalyan futbolunun en güçlü kulübü olmadığımızı biliyor ancak biz ne olursa olsun en iyi performansı göstermeye çalışıyoruz. Son düdükten sonra bizi alkışladıkları için teşekkür ediyorum" GOL BİZİ ETKİLEDİ
Attığımız golden bir dakika sonra gol yememiz, bizi çok olumsuz etkiledi. Şanssız olduğumuzu söyleyebilirim. SONUNA KADAR ZORLAYACAĞIZ
"Juventus'u zorlayacak güce sahibiz. Şampiyonluk için Juventus'un favori olduğu açık gözüküyor ancak sonuna kadar onları zorlayacağız"