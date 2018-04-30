A Spor Canlı İzle, A Spor yayın akışı (30 Nisan Pazartesi)

30 Nisan A Spor canlı izlemek isteyenler ve A Spor yayın akışını öğrenmek isteyenler haberimizden faydalanabilir. A Spor bugün hangi maçlar ve hangi programlar var? İşte 30 Nisan A Spor yayın akışı ve frekans bilgisi...

30 Nisan 2018 02:07
A Spor Canlı İzle, A Spor yayın akışı (30 Nisan Pazartesi)
A Spor canlı izleme ve yayın akışı burada! 30 Nisan A Spor yayını akışının detaylarıyla sizlerleyiz. Gün içerisinde yayınlanacak tüm programlar, maçlar ve özel anların saati ve akışını sizler için derledik. Peki A Spor'un frekans bilgileri ne? İşte tüm detaylar...

A SPOR YAYIN AKIŞI NEDİR?




A SPOR FREKANSLAR

FREKANS: 12053 Mhz
SYMBOL RATE: 27500
POLARİZASYON: H ( Yatay )
FEC: 5/6
DIGITURK: 88. kanal
TİVİBU: 81. kanal
D-SMART: 80. kanal
TELEDÜNYA: 142 ve 143 . Kanal
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor TudorUdinese başında ilk maçında Benevento ile 3-3 berabere kaldı.

"MILAN'I MAĞLUP EDEN TAKIM..."

Son dakikada Bacary Sagna'dan yedikleri golle 3-3 berabere kalmalarını değerlendiren Tudor, "Futbol böyle bir oyun. Bazen böyle şeyler olur. Juventus'a karşı iyi direnen, Milan'ı mağlup eden bir takımla karşılaştık. 5 dakika daha dayanmalıydık ancak iyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"HENÜZ 4 GÜN OLDU"

Ligde 11 maçlık mağlubiyet serisinin sona ermiş olmasına vurgu yapan Tudor, "Özlediğimiz puanı aldık. 11 yenilgi sonrasında bir bunalım olması çok normal. Bunun üzerinde çalışmıştım. Inter maçına daha iyi hazırlanacağız. Bu maçta beğenmediğim şeyler vardı ama takıma geleli 4 gün oldu ve bu çok normal" şeklinde konuştu.

Benevento ile 3-3 berabere kalan Udinese, 35 haftada 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 21 mağlubiyetle 34 puanla 14. sırada bulunuyor.



La Liga'da Barcelona şampiyon! La Liga'da Deportivo  La  Coruna ile Barcelona'nın karşı karşıya geldiği mücadelede 4-2 Katalan ekibinin üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu sonuçla birlikte Barcelona puanını 86 yaptı ve en yakın rakibine 11 puan fark atarak şampiyonluğu garantiledi.

Barcelona, son 10 sezonda 7, La Liga'da 25. şampiyonluğunu ilan etti

Sahadan mağlubiyetle ayrılan Emre Çolak'ın Deportvio La Coruna ise 28 puanda kaldı ve en yakın rakibinin 12 puan gerisinde kalarak ligden düşmesi kesinleşti.

Barcelona'nın golleri 7. dakikada Coutinh, 38, 82 ve 85. dakikalarda Lionel Messi'den geldi.

Deportivo La Coruna'da ise 40. dakikada Lucas Perez ve 64. dakikada milli futbolcu Emre Çolak golleri kaydetti.

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