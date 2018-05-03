A Spor Canlı İzle, A Spor yayın akışı (3 Mayıs Perşembe)

yayını akışının detaylarıyla sizlerleyiz. Gün içerisinde yayınlanacak tüm programlar, maçlar ve özel anların saati ve akışını sizler için derledik. Peki A Spor'un frekans bilgileri ne? İşte tüm detaylar...FREKANS: 12053 MhzSYMBOL RATE: 27500POLARİZASYON: H ( Yatay )FEC: 5/6DIGITURK: 88. kanalTİVİBU: 81. kanalD-SMART: 80. kanalTELEDÜNYA: 142 ve 143 . KanalEskişehirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, 30 yaş grubu futbolcular çalışırken sıkıntı yaşandığını söyleyerek, Neden Hedefleri olmuyor. Yani tek hedef para kazanmak. Bunun dışındadedi.Eskişehir'de Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İl Temsilciliği'nde basın toplantısı düzenleyen Yılmaz Vural, Eskişehirspor'un ligin en fazla gol atan ikinci, aynı zamanda da en fazla gol yiyen üçüncü takımı olduğunu söyledi. Eskişehirspor'un yerinin Süper Lig olduğunu ifade eden Vural, bu haftaki Adanaspor maçında hedeflerinin 3 puan olduğunu belirtti.Yılmaz Vural bir gazetecinin, 2 yıldır Eskişehirspor'un kaderisiniz. Geçen sene Göztepe maçında son dakikalarda yaptığınız değişikliklerle bizi Süper Lig'den ettiniz, bu sene Boluspor maçında son 10 dakikada yaptığınız değişikliklerle Eskişehirspor'un ligde kalmasını sağladınız. Nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna, Ben kendimi nasıl değerlendireyim Hem üzdüm sizi hem sevindirdim. Şaka bir yana profesyonel lig böyle. Olduğunuz camianın neferi oluyorsunuz. Şu anda benden daha iyi Eskişehirsporlu kimse olamaz yani. Ben gittiğim camiaya hizmet ederken o kentin bireyi gibi kendimi hissediyorum. Çünkü böyle olursa daha samimi çalışıyorsunuz diye konuştu.Eskişehirspor'un ligde kalmasında takımın 37 yaşındaki kaptanı Hürriyet'in büyük katkısının olduğunu söyleyen Yılmaz Vural, Bu kardeşimiz 37 yaşında ama sanki 17 yaşında gibi maşallah. Hürriyet, inanın bu takımın kalmasındaki en önemli faktörlerden bir tanesi. Takıma iç dinamiğin oluşturması, kafasına tekme yiyor tekrar kafasını sokuyor. Bu kadar içten, samimi bir insan, hani biz yıllardan beri binlerce oyuncuyla çalışıyoruz, inanın bunlardan bir tanesi de Hürriyet oldu. Yani ben kaptana buradan teşekkür etmek isterim dedi.Süper Ligde yer bulamayan futbolcuların 1'inci Lig'de oynadıklarını, bunlar arasında 30 yaş grubu futbolcuların da olduğunu ifade eden Vural şöyle konuştuMevcut kadro ile önümüzdeki yıl ne yapabiliriz Burada 31 kişilik bir kadromuz var. Bizim 6-7 tane 30 yaş grubu oyuncumuz var. Türkiye liginde şöyle bir durum oluştu. Süper Lig'de oynayamayan veya yer bulamayan oyuncuların aşağı indiği bir lig olduk biz. Bundan önceki takımda 30 yaş altı oyuncu yoktu nerdeyse. Hepsi 30 yaş üstüydü. Çünkü Türkiye'de oyuncu yetişmediği için bu kardeşlerimize biz de müracaat etmek zorunda kalıyoruz. Ama malum, bu yaş grubu ile çalışırken sıkıntı yaşıyorsunuz. Neden Hedefleri olmuyor. Yani tek hedef para kazanmak. Bunun dışında 'ben iyi oynayayım, buradan büyük takıma gideyim, buradan milli takımlara gideyim', yani sportif bir hedef olmuyor. Hep maddi bir hedef oluyor. O açıdan da maddi hedefi siz ona sunamazsınız o zaman performans düşüklüğü ortaya çıkıyor.Bir gazetecinin 'Yılmaz Vural Eskişehirspor'da kalmak istiyor mu' sorusu üzerine de Vural, Tabii ki. Niye istemeyeyim Ama şöyle bir şey var. Sayın başkanımın alacağı karar, yönetim kurulumuzun alacağı karar. Bu işin etik boyutu şudur. Bir yönetim kurulu devam etmiyorsa onun getirdiği teknik adamın da ayrılması gerekir. İşin raconu budur. Gönül ister ki ben bu yönetimle sorunları çözülmüş ve yeniden bu takımı Süper Lig'e çıkarmak adına bir kadro imkanı yaratmış bir yönetim varsa burada seve seve, gurur duyarım burada olmaktan. Biz bu takımı önümüzdeki yıl şampiyonluğa oynatabileceksek, burası keyifli çalışabilecek bir yer. Burada olmak çok isterim. Nasip olur inşallah diye konuştu.Yılmaz Vural, Boluspor maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadığının belirtilmesi üzerine de, Yaşlandık artık. Tabi etkileniyoruz. Ben öyleyim. İçimden geldiği gibi davranıyorum. Tutamıyorsunuz kendinizi. Hakikaten geldiğimiz günden beri sabah 8'de kalkıp gece 3'lerde yatıyoruz. Çok yoğun. Çünkü önemli bir görev üstlenmişsiniz dedi.Basın toplantısının sonunda TSYD Eskişehir İl Temsilcisi Sadi Seda, Yılmaz Vural'a Boluspor maçı sonrasında çekilmiş olan bir fotoğrafını hediye etti.Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanılan 2-0'lık Sarı Kırmızılıların galibiyeti ile sonuçlanan karşılaşma sonrası Bülent Korkmaz, Cenk Tosun ve Negredo hakkında konuştu.Bülent Korkmaz, konuşmasının başlangıcında Cenk'in performasını eleştirenlerin haksız olduğunu ispatlar nitelikte,ifadelerini kullandı.Korkmaz, konuşmasının devamındadedi.Alvaro Negredo bu sezon Beşiktaş foması ile çıktığı 43 maçta 15 gol 9 assitlik peformans gösterdi.