A Spor Canlı İzle, A Spor yayın akışı (3 Mart Cumartesi)

yayını akışının detaylarıyla sizlerleyiz. Gün içerisinde yayınlanacak tüm programlar, maçlar ve özel anların saati ve akışını sizler için derledik. Peki A Spor'un frekans bilgileri ne? İşte tüm detaylar...FREKANS: 12053 MhzSYMBOL RATE: 27500POLARİZASYON: H ( Yatay )FEC: 5/6DIGITURK: 88. kanalTİVİBU: 81. kanalD-SMART: 80. kanalTELEDÜNYA: 142 ve 143 . KanalPremier Lig'deVicarage Road'da ağırlayacak. İngiliz ekibi, maç öncesinden taraftarlarına ilginç bir çağrıda bulundu.Watford, yarınki WBA maçı için Vicarage Road zemininin temizlenmesine yardımcı olacak taraftarlara bedava bilet, çay, kahve ve sandviç verileceğini açıkladı.Yapılan çağrıda taraftarların maçtan yaklaşık 6 saat önce stadyuma gelmeleri istendi ve temizlik için yardım talep edildi.Watford, Premier Lig'de bu sezon 28 haftada 9 galibiyet, 6 beraberlik, 13 mağlubiyet alarak 33 puan topladı ve ligde 10. sırada bulunuyor.Ünlü menajer, İtalya basınına yaptığı açıklamalarda Mario Balotteli ve Gianluigi Donnarumma hakkında ilginç ifadeler kullandı."Napoli'nin yöneticisi olsaydım Balotelli'yi alırdım. Şu an en iyi forvetlerden biri ve onun için Napoli ideal bir ortam olur""Balotelli oyununu çok geliştirdi. Karakteriyle Napoli için harika bir futbolcu olur. Napoli'ye gelmekten korkan oyuncular var ancak onun için gerçekli değil. Onu almaya ikna olmalılar ve ona inanmaz zorundalar""Napoli'nin şampiyonluk için bu yıl önemli şansları var. Juventus ile rekabet etmek kolay değil ve çalışmaya devam etmeleri gerekiyor""Donnarumma şu an dünyanın en iyi kalecisi değil. Ancak kariyerinde doğru seçimler yaparsa en iyi olacak. Gelecek sezon üst düzey bir takıma gitmek zorunda. Bunu zaten ona söyledim"Nice ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki Balotelli, bu sezon 29 maçta 21 gol attı ve 1 asist yaptı.Milan ile sezon başında 2021'e kadar sözleşme uzatan 19 yaşındaki Gianluigi Donnarumma, bu sezon 38 maçta 34 gol yedi ve 18 maçta kalesini gole kapadı.Sezon başındalistesinde bulunan ve sonrasında Juventus'tan Southampton'a transfer olansürpriz bir talip çıktı.L'Equipte'te yer alan habere göre; Mario Lemina için Liverpool devreye girdi ve 20 milyon euroyu gözden çıkardı.Haberde; Klopp'un bu transferde ısrarcı olduğu ve olası Emre Can ayrılığının da etkisinin azaltacağını düşündüğü belirtildi.Juventus'tan Southampton'a 17 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan ve kulübüyle 2022'ye dek sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 22 maçta oynadı ve 1 gol attı.