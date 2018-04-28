A Spor Canlı İzle, A Spor yayın akışı (28 Nisan Cumartesi)

A Spor canlı izleme ve yayın akışı burada! 28 Nisan A Spor
yayını akışının detaylarıyla sizlerleyiz. Gün içerisinde yayınlanacak tüm programlar, maçlar ve özel anların saati ve akışını sizler için derledik. Peki A Spor'un frekans bilgileri ne? İşte tüm detaylar...A SPOR YAYIN AKIŞI NEDİR?
A SPOR FREKANSLAR
FREKANS: 12053 Mhz
SYMBOL RATE: 27500
POLARİZASYON: H ( Yatay )
FEC: 5/6
DIGITURK: 88. kanal
TİVİBU: 81. kanal
D-SMART: 80. kanal
TELEDÜNYA: 142 ve 143 . Kanal
Barcelona'dan
sezon sonunda ayrılacağını açıklayan Andres Iniesta
hakkında Real Madrid'den
çarpıcı açıklamalar geldi."ONUN GİBİ OYUNCU..."
Iniesta'ya övgülerde bulunan Zinedine Zidane, "Onun gibi oyuncuların tekrar gelmesi zor oluyor. Iniesta'yı bir Barcelona oyuncusu olarak görmedim. Onu sadece bir futbolcu olarak görüyorum. İki ya da üç kez karşılaştık. Sahada her şeyi yapabilen oyuncuları çok beğeniyorum" ifadelerini kullandı."2010'DA HAK ETTİ"
Iniesta'nın Ballon d'Or ödülünü 2010 yılında kazanmayı hak ettiğini vurgulayan Zidane, "Iniesta'ya hep hayranlık duydum. Herkesin hayal ettiği Ballon d'Or'u kazanmayı hak eden bir futbolcudan bahsediyoruz. Özellikle Dünya Kupası'nı kazandığında onun hak ettiği çok açıktı" şeklinde konuştu."ANDESINHO OLSAYDI..."
Real Madrid'in tecrübeli oyuncusu Sergio Ramos ise geçtiğimiz günlerde "Iniesta'nın adı Andresinho olsaydı en az 2 Ballon d'Or kazanabilirdi. Takdir edilmesi zor oldu. Belki bizim de suçumuz var" demişti.
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Guti Hernandez
, teknik direktörlük kariyeri hakkında önemli bir açıklama yaptı."CASTILLA'NIN BAŞINA GEÇMELİYİM"
Real Madrid'den yeni bir teklif bekleyen Guti, "Artık Real Madrid U19 takımında devam etmeyeceğim. Kariyerimde ilerlemem gerekiyor. Real Madrid'de devam edeceksem, Castilla'nın başına geçmeliyim" ifadelerini kullandı. "TEKLİF VAR"
İspanya dışından teklif aldığını da açıklayan Guti, "Şu anda iyi bir teklif bekliyorum. İspanya dışından bir teklif var. Bazen yolların ayrılması gerekir" şeklinde konuştu.
"RÜYA GİBİ..."
Real Madrid'i bir gün çalıştırmak istediğini vurgulayan Guti, "Real Madrid'i çalıştırmak benim için rüya gibi. Teknik adam olarak kendimi geliştirmeliyim" dedi.
Trabzonspor ile Antalyaspor 44. randevuda
Trabzonspor ile Antalyaspor, yapacakları maçla ligde 44. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 43 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 26-8 üstünlüğü bulunuyor, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor, söz konusu maçlarda 77 gol attı, kalesinde 41 gol gördü.
- Antalya'daki maçlar
Trabzonspor, rakibiyle deplasmanda oynadığı 21 maçta 12 kez galip geldi.
Antalyaspor evinde 6 kez kazanırken, 3 maçta da taraflar eşitliği bozamadı.
Bordo-mavililer, bu maçlarda 31 gol attı, 24 gol yedi.
İki takım arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyeti Antalyaspor, 2015-2016 sezonunda sahasında 7-0'lık sonuçla elde etti. Trabzonspor, bu karşılaşmada tarihinin en farklı skorlu yenilgilerinden birini aldı.