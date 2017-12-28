A Spor Canlı İzle, A Spor yayın akışı (28 Aralık Perşembe)

28 Aralık A Spor canlı izlemek isteyenler ve A Spor yayın akışını öğrenmek isteyenler haberimizden faydalanabilir. A Spor bugün hangi maçlar ve hangi programlar var? İşte 28 Aralık A Spor yayın akışı ve frekans bilgisi...

28 Aralık 2017 17:40
A Spor Canlı İzle, A Spor yayın akışı (28 Aralık Perşembe)
A Spor canlı izleme ve yayın akışı burada! 28 Aralık A Spor yayını akışının detaylarıyla sizlerleyiz. Gün içerisinde yayınlanacak tüm programlar, maçlar ve özel anların saati ve akışını sizler için derledik. Peki A Spor'un frekans bilgileri ne? İşte tüm detaylar...

A SPOR YAYIN AKIŞI NEDİR?




A SPOR FREKANSLAR

FREKANS: 12053 Mhz
SYMBOL RATE: 27500
POLARİZASYON: H ( Yatay )
FEC: 5/6
DIGITURK: 88. kanal
TİVİBU: 81. kanal
D-SMART: 80. kanal
TELEDÜNYA: 142 ve 143 . Kanal
MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş

Tolga
Necip
Mitrovic
Fatih
Caner
Tolgay
Oğuzhan
Orkan
Aras
Mustafa
Negredo

Osmanlıspor

Karcemarskas
Vrsajevic
Numan
Maxsö
Anıl
Tugay
Musa
Özer
Serdar
Regattin
Cikalleshi

Siyah-beyazlı ekipte izinli olan Adriano Correia, Anderson Talisca, Gary Medel, Fabricio Ramirez ve Jeremain Lens maç kadrosunda bulunmayacak.

Kupaya bu sezon 5. turdan katılan Beşiktaş, TFF 1. Lig ekibi Grandmedical Manisaspor'u 9-0 ve 1-1'lik skorlarla eleyerek son 16 takım arasına kaldı.

Organizasyona 4. turdan başlayan Osmanlıspor ise TFF 2. Lig temsilcisi Ottocool Karagümrük'ü 5-0 yenerek eledi. Başkent temsilcisi 5. turda eşleştiği Evkur Yeni Malatyaspor'u ise 3-1 ve 1-1'lik skorlarla eleyerek son 16 turunda Beşiktaş'ın rakibi oldu. 

İki ekip arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Beşiktaş 5-1 kazandı.

Müsabakanın rövanşı 16, 17 ya da 18 Ocak'ta yapılacak ve çeyrek finale yükselecek ekip belli olacak.

- Kupada 3. eşleşme

Beşiktaş ile Osmanlıspor, Türkiye Kupası'nda 3. kez birbirlerine rakip olacak.

Siyah-beyazlılar, o zamanki ismi Ankaraspor olan başkent ekibiyle 2007-2008 sezonunda 3. kademede yapılan gruptaki maçı evinde 3-1'lik skorla kazandı. 

2008-2009 sezonunda rakibiyle yarı finalde eşleşen Beşiktaş, deplasmanda 3-1 galip geldi, İstanbul'daki mücadeleyi 2-1 kaybetmesine rağmen adını finale yazdırdı.

Premier Lig'de Newcastle United'ı 1-0 mağlup ederek üst üste 18. galibiyetini alan Manchester City'de menajer Pep Guardiola, maçın ardından Şampiyonlar Ligi hakkında ilginç ifadeler kullandı.

MESSI VE ŞAMPİYONLAR LİGİ YANITI

Maçın ardından yapılan röportajda "Şampiyonlar Ligi'nde favori olduğunuzu düşünüyor musunuz?" sorusuna Guardiola, "Messi hangi takımda oynuyor?" sorusuyla karşılık verdi. "Barcelona" yanıtı alan Guardiola, "O zaman onlar favori" yanıtını verdi.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester City, Basel ile eşleşti. Barcelona ise Chelsea ile kozlarını paylaşacak.

"SON 3 YILDA OLDUĞU GİBİ..."

Newcastle maçında 11. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Kompany'nin durumu hakkında konuşan Guardiola, "Maalesef yine sakatlandı. Son üç yılda hep olduğu gibi" ifadelerini kullandı.



 

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