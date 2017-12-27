A Spor Canlı İzle, A Spor yayın akışı (27 Aralık Çarşamba)

gibi kulüplerinde radarında olansavunma oyuncusuiçindevreye girdi.Telegraph'ın haberine göre; Southampton, Manchester City'nin yaptığı 80 milyon euroluk teklifi kabul etti.Haberde; Liverpool'un sezon başında ısrarla istediği ancak transferini gerçeleştiremediği Hollandalı stoper için Barcelona'nın da ilgilendiği belirtildi.Vincent Kompany'nin sık sık sakatlık yaşaması ve Guardiola'nın Mangala'yı beğenmemesi sebebiyle Manchester City'nin Van Dijk'i kadroya katmaya hazırlandığı vurgulandı.Southampton ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki stoper, bu sezon 14 maçta 1 gol attı.Arjantinli golcüsüiçinLig ekibidevreye girdi.İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Jose Mourinho'nun ısrarla istediği Paulo Dybala için Manchester United, Juventus'a 80 milyon euroluk bir teklif hazırladı.Haberde; Paulo Dybala için Paris Saint-Germain, Barcelona, Real Madrid ve Bayern Münih gibi kulüplerinde teklif hazırlığında olduğu belirtildi.Juventus ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki Dybala, bu sezon 25 maçta 15 gol ve 4 asist yaptı.