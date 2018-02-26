A Spor Canlı İzle, A Spor yayın akışı (26 Şubat Pazartesi)

26 Şubat A Spor canlı izlemek isteyenler ve A Spor yayın akışını öğrenmek isteyenler haberimizden faydalanabilir. A Spor bugün hangi maçlar ve hangi programlar var? İşte 26 Şubat A Spor yayın akışı ve frekans bilgisi...

26 Şubat 2018 02:36
A Spor Canlı İzle, A Spor yayın akışı (26 Şubat Pazartesi)
A Spor canlı izleme ve yayın akışı burada! 26 Şubat A Spor yayını akışının detaylarıyla sizlerleyiz. Gün içerisinde yayınlanacak tüm programlar, maçlar ve özel anların saati ve akışını sizler için derledik. Peki A Spor'un frekans bilgileri ne? İşte tüm detaylar...

A SPOR YAYIN AKIŞI NEDİR?





A SPOR FREKANSLAR

FREKANS: 12053 Mhz
SYMBOL RATE: 27500
POLARİZASYON: H ( Yatay )
FEC: 5/6
DIGITURK: 88. kanal
TİVİBU: 81. kanal
D-SMART: 80. kanal
TELEDÜNYA: 142 ve 143 . Kanal
Real Madrid'in transfer listesinde yer aldığı belirtilen Bayern Münih'in forveti Robert Lewandowski için flaş bir açıklama geldi.

Lewandowski'nin yeni menajeri Pini Zahavi, Polonyalı golcüyle birçok Avrupa kulübünün ilgilendiğini açıkladı.

"ÇOK SAYIDA KULÜP..."

Konu hakkında konuşan menajer Pini Zahavi, "Avrupa'dan çok sayıda büyük kulüp Robert'i beğeniyor. Real Madrid mi? Bu benim işim ve işimi yapacağım" ifadelerini kullandı.

Marca'da yer alan haberde; Lewandowski'nin yeni menajeri Zahavi'nin, Roman Abramovih ile iyi bir ilişkiye sahip olduğu ve sezon sonunda Chelsea'ye transferini gerçekleştirebileceği belirtildi.

REAL MADRID'DEN 150 MİLYON EURO

Ayrıca Real Madrid'in Lewandowski için Bayern Münih'e 150 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlandığı kaydedildi.

Bavyera ekibiyle 2021'e dek sözleşmesi bulunan Lewandowski, bu sezon 34 maçta 29 gol attı ve 4 asist yaptı.

Milan'ın teknik direktörü Gennaro GattusoRoma'yı 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendirdi.

"ÇOK ACI ÇEKTİK"

İkinci yarıda iyi oynadıklarını vurgulayan Gattuso, "İlk yarıda çok acı çektik. Roma'nın iyi bir takım olduğunu düşünüyorum ve bunun için çok mücadele etmek zorundaydık" ifadelerini kullandı.

"KARARLILIK VE TAKIM ÇALIŞMASI"

Milan'ın 12 maçtır mağlup olmamasına değinen Gattuso, "Bu sezon daha iyi yerlerde olabilirdik. Bu ekip başarı elde etmeye başladı ancak bu kararlılık ve takım çalışmasıyla oluyor" dedi.

ARSENAL YORUMU

UEFA Avrupa Ligi'nde Arsenal ile eşleşmelerini değerlendiren İtalyan teknik adam, "Çarşamba günü İtalya Kupası'nda önemli maça çıkacağız. Sonrasında Inter ile oynayacağız. Arsenal'i daha sonra düşünebiliriz. Bugün Arsenal kaybetti ancak biz Manchester City değiliz. Miğferlerimizi takıp savaşmalıyız" şeklinde konuştu.

Roma'nın teknik direktörü Eusebio Di FrancescoMilan'a 2-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Eusebio Di Francesco'nun açıklamaları;

"İlk yarıda iyi oynadık ve Milan'a çok az izin verdik. Ancak sonrasında yolumuzu kaybettik. Oyunun kontrolünü elimizden kaçırdık"

ÇANLAR ÇALIYOR

"Açıkçası çanlar çalıyor. Bu sonuçtan mutlu olamayız. İkinci yarıda farklı bir performans bekliyordum. Birliğimizi kaybettik ve şaşkına döndüm."

DİNLENMEYE İHTİYACI VARDI

"Dzeko'nun dinlenmeye ihtiyacı vardı. Schick'in savunmaya problem yaratacağını düşündüm ancak beklediğim yaratıcılığı sağlayamadı. Bütün olarak takımda sorun vardı. Bunun sorumlusu benim"

KARAKTERDEN YOKSUN

"Çok kolay bir gol yedik. Böyle düşmemeliyiz. Oyuna ve plana sadık kalmalıyız. Zor durumlarda karakterden yoksun olduğumuz hissine kapıldım"

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