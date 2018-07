A Spor Canlı İzle, A Spor yayın akışı (25 Temmuz Çarşamba)

"BİZ EMRE AKBABA'YA İZİN VERDİK"

"Fazla bir eksiğimiz yok"

yayını akışının detaylarıyla sizlerleyiz. Gün içerisinde yayınlanacak tüm programlar, maçlar ve özel anların saati ve akışını sizler için derledik. Peki A Spor'un frekans bilgileri ne? İşte tüm detaylar...FREKANS: 12053 MhzSYMBOL RATE: 27500POLARİZASYON: H ( Yatay )FEC: 5/6DIGITURK: 88. kanalTİVİBU: 81. kanalD-SMART: 80. kanalTELEDÜNYA: 142 ve 143 . KanalMLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy'de forma giyen, ABD'de kamp yapanantrenmanını ziyaret etti.Geçen sezon birlikte oynadığı takım arkadaşlarıyla hasret gideren Zlatan Ibrahimovic, "Manchester United'ın antrenmanını ziyaret ettim. Çok kaliteli oyuncular gördüm ama benim gibisi yok" ifadelerini kullandı.Manchester United'a başarılar dileyen İsveçli golcü, "Bu adamları tekrar görmek güzel. Bu sezona herkes hazır olsun çünkü özel şeyler olabilir. Sanırım patron bir şeylerin peşinde. Yeni sezonda başarılar. Keyfini çıkarın" dedi.Geçtiğimiz günlerde çarpıcı açıklamalarına bir yenisini daha ekleyen Zlatan, ''Bu ligde neyi değiştirdim bilmiyorum, sadece işimi yapıyorum. Ama 10 yıl önce gelmediğim için şanslılar. O zaman gelseydim şimdiye Amerika başkanı olmuştum.'' şeklinde konuşmuştu.Juventus'a gönderentransferde ilk hedefininolduğu belirtildi.Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Marca'nın haberine göre; Real Madrid, Edinson Cavani için Paris Saint-Germain'e teklif yapacak.Real Madrid'in başkanı Florentino Perez'in Hazard ve Neymar'ı istemesine karşın maliyetlerinin yüksek olması sebebiyle rotasını Cavani'ye çevirdiği vurgulandı.Uruguaylı forvet Edinson Cavani, 2010 yılında Napoli'ye transfer olmuş, ardından 64 milyon euro bonservis bedeliyle 2013 yılında Paris Saint Germain'in yolunu tutmuştu.sportif direktörükadrosuna kattığıile ilgili tüm detayları açıkladı.Geçtiğimiz gün Roma'ya getirmeye hazırlandıkları ancak son anda Barcelona'nın devreye girmesiyle olumsuz sonuçlanan Malcom transferi hakkında konuşan Monchi, yasal işlem başlatabileeklerini açıkladı."Malcom çok beğendiğimiz bir oyuncuydu. Bodeaux ve menajeriyle temasa geçtik. Fransız ekibi oyuncunun ayrılmasına izin verdi. Geçe 11'de Roma'ya gelmesini bekliyorduk. Bordeaux ile yapılan anlaşmada 30 dakika sonra açıklama yaptık. Sonrasında Barcelona söylentileri başladı. Barcelona dahil birçok kulübün, oyuncuyla ilgilendiği biliyordum ve bu yüzden en kısa zamanda anlaşma yaptık""Malcom'a sağlık kontrolünden geçmesi adına Roma'ya gelmesi için izin aldık. Her şeyin kontrol altında olduğundan emin olduk. Malcom'un menajeri aradı. Bordeaux vazgeçti dedi. Kulübü aradım. Barcelona'nın teklifinin daha iyi olduğunu söylediler. Onlara bir anlaşma yaptığımızı söyledim ancak hiçbir şey imzalamadığımızı vurguladılar.""Başkanı aradım ve daha iyi teklif yapabileceğimizi söyledim. Ancak böyle bir açık arttırmaya gitmek istemedik. Şu anda yasal işlem yapıp yapmayacağımızı düşünüyoruz. Bu işi mahkemeye taşıyabiliriz"Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, ırkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'e destek vererek, "Mesut haklı. Yenince Alman, yenilince göçmen dediler. Ben Mesut'u tebrik ederim, güzel bir duruş sergiledi." dedi.Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan Alanyaspor'da, antrenman sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakkal, Mesut Özil'i tebrik ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:"Mesut haklı. Yenince Alman, yenilince göçmen dediler. Ben Mesut'u tebrik ederim, güzel bir duruş sergiledi. Futbol, dünyaya açık olan bir spor dalıdır. Irkçılıkla falan ne alakası var? Bizde de var yabancı sporcu, biz millet olarak sahip çıkıyoruz. Kimlere sahip çıktık. Mesut Özil de kendini dünyada kanıtlamış bir sporcu. Yaptığını destekliyorum, helal olsun."Emre Akbaba hakkındaki düşünceleri sorulan Bakkal, "Biz kulüp olarak ve sonrasında ben zaten izin verdim. Emre Akbaba Türkiye'de önemli bir oyuncu, bize de çok büyük faydaları oldu ama gitmesine, kulüp ve ben karşı değildik. Her iki taraf için de inşallah hayırlı olur. Hem Emre hem de bizim için hayırlı olur. Zaten Türkiye'de bilinen bir adam. Biz kendi takımımıza, kendi işimize bakıyoruz. İnşallah o da çok çabuk bir şekilde kendine bir yol çizer. Biz de kulüp olarak önümüzü daha net görürüz." şeklinde konuştu.Topuk Yaylası'nı çok beğendiğini ve yaylanın kamp için çok uygun olduğunu ifade eden Bakkal, şunları söyledi:"İmkanlarımız çok iyi. Topuk Yaylası güzel bir yer, buraya emeği geçen herkese teşekkür ederim. Güzel bir çalışma ortamı burası, ben ilk defa geldim buraya. Bizde önemli olan takımın tam olarak çalışmasıdır. Son Fernandes'in belinde bir ağrı oldu, biraz o canımızı sıktı ama 4-5 haftalık bir süresini alacak. Diğer taraftan tam kadroyla çalışıyoruz. Bizim için önemli olan tam kadro, sakatsız çalışmaktır. Bunu takım olarak sağladığımızı düşünüyorum."Sezon hazırlıklarının çok iyi ilerlediğini aktaran Mesut Bakkal, "Her şeyimizi, özellikle transfer olarak 'tamamladık' diye düşünebiliriz. Fazla bir eksiğimiz yok. Çocuklardan da memnunum. Özveri ile geçen seneki bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz. İyi oyun, iyi sonuç, iyi futbol, göze hoş gelen futbolla hedefli bir takım olarak devam etmek en büyük isteğimdir. Oyuncularımız da bunu benimsedi." diye konuştu.