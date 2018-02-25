A Spor Canlı İzle, A Spor yayın akışı (25 Şubat Pazar)

yayını akışının detaylarıyla sizlerleyiz. Gün içerisinde yayınlanacak tüm programlar, maçlar ve özel anların saati ve akışını sizler için derledik. Peki A Spor'un frekans bilgileri ne? İşte tüm detaylar...FREKANS: 12053 MhzSYMBOL RATE: 27500POLARİZASYON: H ( Yatay )FEC: 5/6DIGITURK: 88. kanalTİVİBU: 81. kanalD-SMART: 80. kanalTELEDÜNYA: 142 ve 143 . Kanal'ın İspanyol file bekçisihakkındatransfer açıklaması geldi.Paul Scholes, Manchester ekibinde gösterdiği performansla dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen David De Gea'nın Real Madrid'i reddedemeyeceğini söyledi.Konu hakkında konuşan Scholes, "Real Madrid onu almak isterse takımda tutmak zor olacaktır. De Gea'nın Madridli olduğunu biliyoruz ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek bir takımda oynamak istemesini anlamalıyız"Manchester United'ın başarılı file bekçisi için 100 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ve pazarlık yapmayacağı belirtildi.Premier Lig ekibiyle 2019'a dek sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki David De Gea, bu sezon 33 maçta 22 gol yedi ve 19 maçta kalesini gole kapadı.eski yıldızıUEFA'da ceza alacağı iddia edildi.İspanya basınından Marca'da yer alan habere göre; Samir Nasri, 2016-2017 sezonunda Sevilla'da oynadığı dönemden doping cezası alacak.Haberde; Fransız yıldızın cezasının UEFA tarafından 26 Şubat Pazartesi günü resmi bir şekilde açıklanacağı belirtildi.La Liga ekibi Las Palmas'ın da bu gelişmenin ardından gündemlerinde olan Samir Nasri transferinden vazgeçtiği kaydedildi.Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS, EFA'nın doping incelemesine itiraz eden Samir Nasri'nin talebini reddeti.UEFA, Samir Nasri'nin Los Angeles'taki bir klinikte aldığı ilaçlarla ilgili soruşturma başlatmış ve doping yapmakla suçlamıştı.