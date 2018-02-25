A Spor Canlı İzle, A Spor yayın akışı (25 Şubat Pazar)

25 Şubat A Spor canlı izlemek isteyenler ve A Spor yayın akışını öğrenmek isteyenler haberimizden faydalanabilir. A Spor bugün hangi maçlar ve hangi programlar var? İşte 25 Şubat A Spor yayın akışı ve frekans bilgisi...

25 Şubat 2018 02:04
A Spor Canlı İzle, A Spor yayın akışı (25 Şubat Pazar)
A Spor canlı izleme ve yayın akışı burada! 25 Şubat A Spor yayını akışının detaylarıyla sizlerleyiz. Gün içerisinde yayınlanacak tüm programlar, maçlar ve özel anların saati ve akışını sizler için derledik. Peki A Spor'un frekans bilgileri ne? İşte tüm detaylar...

A SPOR YAYIN AKIŞI NEDİR?





A SPOR FREKANSLAR

FREKANS: 12053 Mhz
SYMBOL RATE: 27500
POLARİZASYON: H ( Yatay )
FEC: 5/6
DIGITURK: 88. kanal
TİVİBU: 81. kanal
D-SMART: 80. kanal
TELEDÜNYA: 142 ve 143 . Kanal
Manchester United'ın İspanyol file bekçisi David De Gea hakkında Paul Scholes'tan transfer açıklaması geldi.

Paul Scholes, Manchester ekibinde gösterdiği performansla dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen David De Gea'nın Real Madrid'i reddedemeyeceğini söyledi.

Konu hakkında konuşan Scholes, "Real Madrid onu almak isterse takımda tutmak zor olacaktır. De Gea'nın Madridli olduğunu biliyoruz ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek bir takımda oynamak istemesini anlamalıyız"

DE GEA İÇİN 100 MİLYON EURO

Manchester United'ın başarılı file bekçisi için 100 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ve pazarlık yapmayacağı belirtildi.

Premier Lig ekibiyle 2019'a dek sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki David De Gea, bu sezon 33 maçta 22 gol yedi ve 19 maçta kalesini gole kapadı.



 Antalyaspor'un eski yıldızı Samir Nasri'nin UEFA'da ceza alacağı iddia edildi.

İspanya basınından Marca'da yer alan habere göre; Samir Nasri, 2016-2017 sezonunda Sevilla'da oynadığı dönemden doping cezası alacak.

Haberde; Fransız yıldızın cezasının UEFA tarafından 26 Şubat Pazartesi günü resmi bir şekilde açıklanacağı belirtildi.

La Liga ekibi Las Palmas'ın da bu gelişmenin ardından gündemlerinde olan Samir Nasri transferinden vazgeçtiği kaydedildi.

CAS REDDETMİŞTİ! SEBEBİ...

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS, EFA'nın doping incelemesine itiraz eden Samir Nasri'nin talebini reddeti.

UEFA, Samir Nasri'nin Los Angeles'taki bir klinikte aldığı ilaçlarla ilgili soruşturma başlatmış ve doping yapmakla suçlamıştı.

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