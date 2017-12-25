A Spor Canlı İzle, A Spor yayın akışı (25 Aralık Pazartesi)

25 Aralık A Spor canlı izlemek isteyenler ve A Spor yayın akışını öğrenmek isteyenler haberimizden faydalanabilir. A Spor bugün hangi maçlar ve hangi programlar var? İşte 25 Aralık A Spor yayın akışı ve frekans bilgisi...

25 Aralık 2017 02:25
A Spor Canlı İzle, A Spor yayın akışı (25 Aralık Pazartesi)
A Spor canlı izleme ve yayın akışı burada! 25 Aralık A Spor yayını akışının detaylarıyla sizlerleyiz. Gün içerisinde yayınlanacak tüm programlar, maçlar ve özel anların saati ve akışını sizler için derledik. Peki A Spor'un frekans bilgileri ne? İşte tüm detaylar...

A SPOR YAYIN AKIŞI NEDİR?




A SPOR FREKANSLAR

FREKANS: 12053 Mhz
SYMBOL RATE: 27500
POLARİZASYON: H ( Yatay )
FEC: 5/6
DIGITURK: 88. kanal
TİVİBU: 81. kanal
D-SMART: 80. kanal
TELEDÜNYA: 142 ve 143 . Kanal
Fenerbahçe ile ismi anılan Javier Pastore, transfer iddiaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde menajerinin, Pastore'nin ayrılacağını ima etmesine karşın Arjantinli yıldız kafaları karıştıran bir açıklama yaptı.

"VEDA ETTİĞİM DOĞRU DEĞİL"

Fransa basınına konuşan Pastore, "Takım arkadaşlarıma veda ettiğim doğru değil. Ben her zaman bu kulüpte oynamayı ve elimden geleni yapmaya çalıştım. Halen 1.5 yıllık sözleşmem bulunuyor. Daha çok oynamak istediğim doğru ancak buna teknik direktör karar verir. Daha fazla oynamak için çalışmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu.

"INTER'DE OYNARIM"

Inter'de oynayabileceğini dile getiren Pastore, "Menajerim ile Inter görüşmüştü. PSG'den ayrılmaya karar verirsem, İtalya'ya dönmek isterim. Özellikle Inter'de oynamayı tercih ederim" dedi.

MENAJERİ AÇIKLAMIŞTI

PSG'nin Caen ile oynadığı maç öncesinde açıklama yapan Pastore'nin menajeri, Marcelo Simonian, "Caen maçı, Javier Pastore'nin PSG formasıyla son maçı olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

Palermo'dan 2011 yılında 42 milyon euro transfer olan 28 yaşındaki Pastore, bu sezon 17 maçta 4 gol attı ve 1 asist yaptı.

Diğer Haberler

Trabzonspor'da avrupa planı Trabzonspor

Trabzonspor'da avrupa planı
Kadın sporcu, erkek sunucuyu canlı yayında taciz etti Sosyal Medya Dedikoduları

Kadın sporcu, erkek sunucuyu canlı yayında taciz etti
Alex yeniden Türkiye'ye dönüyor Fenerbahçe

Alex yeniden Türkiye'ye dönüyor
Türkiye'de Video Hakem Sistemi'nde bir ilk yaşandı! Futbol

Türkiye'de Video Hakem Sistemi'nde bir ilk yaşandı!
Şenol Güneş'ten Galatasaray uyarısı: ''Kendinize gelin!'' Beşiktaş

Şenol Güneş'ten Galatasaray uyarısı: ''Kendinize gelin!''
Melo'nun forması ölen gazetecinin oğluna verildi Galatasaray

Melo'nun forması ölen gazetecinin oğluna verildi
Mehmed Bir Cihan Fatihi'ne ikinci hafta şoku: Tarihi bir komedi Sosyal Medya Dedikoduları

Mehmed Bir Cihan Fatihi'ne ikinci hafta şoku: Tarihi bir komedi
Derbide tekme tokat kavga! Sosyal Medya Dedikoduları

Derbide tekme tokat kavga!
Bursa'nın Rumen golcüsü göz dolduruyor Bursaspor

Bursa'nın Rumen golcüsü göz dolduruyor
Daha fazla göster
1

Fenerbahçe'de yeni plan: Eljif kiraya, Harun kaleye!
2

Arjantin dağıldı! İspanya'dan tam 6 gol...
3

Anderson Talisca'ya milli takım şoku!
4

Galatasaray'dan transfer hamlesi; "İmza atmasın..."
5

Vincent Janssen, Fenerbahçe'yi yaktı!
6

"Oğuzhan Özyakup'a Türkiye'den de talip var..."
7

Lionel Messi 7 gollü maçı sonuna kadar izleyemedi!
8

Brezilya, Almanya'dan rövanşı tek golle aldı!
9

Fatih Terim'den Sinan Gümüş kararı!
10

Neustadter: "Ayırlmam, sözleşme uzatmaya hazırım"
yukarı ok