A Spor Canlı İzle, A Spor yayın akışı (2 Mart Cuma)

2 Mart A Spor canlı izlemek isteyenler ve A Spor yayın akışını öğrenmek isteyenler haberimizden faydalanabilir. A Spor bugün hangi maçlar ve hangi programlar var? İşte 2 Mart A Spor yayın akışı ve frekans bilgisi...

02 Mart 2018 02:11
A Spor Canlı İzle, A Spor yayın akışı (2 Mart Cuma)
A Spor canlı izleme ve yayın akışı burada! 2 Mart A Spor yayını akışının detaylarıyla sizlerleyiz. Gün içerisinde yayınlanacak tüm programlar, maçlar ve özel anların saati ve akışını sizler için derledik. Peki A Spor'un frekans bilgileri ne? İşte tüm detaylar...

A SPOR YAYIN AKIŞI NEDİR?





A SPOR FREKANSLAR

FREKANS: 12053 Mhz
SYMBOL RATE: 27500
POLARİZASYON: H ( Yatay )
FEC: 5/6
DIGITURK: 88. kanal
TİVİBU: 81. kanal
D-SMART: 80. kanal
TELEDÜNYA: 142 ve 143 . Kanal
Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Arsenal'i deplasmanda 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"5 MAÇ KAZANMALIYIZ"

Premier Lig'de son 10 maça girilirken en yakın rakibi Manchester United'a 16 puan fark atan ve şampiyonluk için 5 maç kazanması gereken Manchester City'de menajer Guardiola, "FA Cup'tan elendik ve Lig Kupası'nı kazandık. Geriye iki turnuva kaldı. Artık sezonun son adımlarına geldik. Evet, 5 maç kazanmamız gerekiyor ancak bu konuyu fazla düşünmüyorum. Önümüzde Chelsea ile yapacağımız bir maç var. İngiltere'nin en iyi takımı olma arzusundayız. Gerçekten yorulmayı unuttuk" ifadelerini kullandı.

"İLK 15 DAKİKAYI KÖTÜ OYNADIK"

Mücadeleyi değerlendiren Guardiola, "Doğru iradeyi gösterdik ve olağanüstü 3 gol attık. Bizim için kolay bir maç olmadı. İkinci yarının ilk 15 dakikasını kötü oynadı. Yine de bizim için harika bir sonuç oldu" şeklinde konuştu.

"DOĞRU KARARI VERECEK"

Arsenal'de geleceği tartışılan Wenger hakkında konuşan Pep Guardiola, "Wenger, ona hayranlığımı biliyor. Barcelona ve Bayern Münih ile birçok kez karşı karşıya geldi. Kulübü, oyuncularını çok iyi tanıyor. Herkes için doğru kararı vereceğine eminim" dedi.



Dünya Kupası'na İtalya'yı eleyerek katılma hakkı kazanan İsveç Milli Takımı'nda Zlatan Ibrahimovic sürprizi yaşanıyor.

EURO2016'dan sonra milli takımı bıraktığını açıklayan Zlatan Ibrahimovic, milli takımda oynayabileceğine dair sinyal verdi.

"MİLLİ TAKIMI ÖZLEDİM"

İsveç basınına açıklamalar yapan 36 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, "Milli takımı özledim. İstersem yapabilirim. İyi bir performans sergileyeceğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İsveç Milli Takımı ile kariyerinde 116 maça çıkan Zlatan Ibrahimovic, 62 gol attı.



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