A Spor Canlı İzle, A Spor yayın akışı (19 Temmuz Perşembe)

19 Temmuz A Spor canlı izlemek isteyenler ve A Spor yayın akışını öğrenmek isteyenler haberimizden faydalanabilir. A Spor bugün hangi maçlar ve hangi programlar var? İşte 19 Temmuz A Spor yayın akışı ve frekans bilgisi...

19 Temmuz 2018 01:19
A Spor Canlı İzle, A Spor yayın akışı (19 Temmuz Perşembe)
A Spor canlı izleme ve yayın akışı burada! 19 Temmuz A Spor yayını akışının detaylarıyla sizlerleyiz. Gün içerisinde yayınlanacak tüm programlar, maçlar ve özel anların saati ve akışını sizler için derledik. Peki A Spor'un frekans bilgileri ne? İşte tüm detaylar...

A SPOR YAYIN AKIŞI NEDİR?




A SPOR FREKANSLAR

FREKANS: 12053 Mhz
SYMBOL RATE: 27500
POLARİZASYON: H ( Yatay )
FEC: 5/6
DIGITURK: 88. kanal
TİVİBU: 81. kanal
D-SMART: 80. kanal
TELEDÜNYA: 142 ve 143 . Kanal
Bayern Münih'in İspanyol futbolcusu Thiago Alcantara, Bavyera ekibinden ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

"LOPETEGUI ÇOK İSTİYOR"

Alman basınından BILD'de yer alan habere göre; Thiago Alcantara, Barcelona'ya dönmeyi hedefliyor ancak Real Madrid'in yeni teknik direktörü Lopetegui, oyuncuyu ısrarla takımında görmek istiyor.

EN AZ 70 MİLYON EURO

Haberde; Bayern Münih'in Alcantara transferinden en az 70 milyon euro kazanmayı düşündüğü kaydedildi.

Barcelona altyapısından yetişen 27 yaşındaki Thiago Alcantara, 2013 yazında Guardiola tarafından 25 milyon euro bonservisle Bayern Münih'e transfer edilmişti. 

Thiago, geçen sezon forma giydiği 32 resmi maçta 7 gol atıp 4 asist yaptı.



Real Madrid, Belçikalı kaleci Thibaut Courtois için Chelsea ile söz kesti. 

Fransız basını, Real Madrid ve Chelsea'nin bonservis konusunda uzlaştığını yazdı ve, ''Real Madrid, Thibaut Courtois'in transferi için Chelsea'yle 35M€ bonservis bedeli üzerine anlaşma sağladı.'' haberini paylaştı. 

Belçika basını ise 26 yaşındaki eldiven için Real ve Chelsea'nin anlaştığını ancak transferin mavi-beyazlıların yeni bir kaleciyi kadrosuna dahil etmesi halinde gerçekleşebileceğini yazdı ve, ''Chelsea, kaleci transferi yapması halinde Courtois'in ayrılmasına izin verecek.'' diyerek transferin detaylarını aktardı.

UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turu rövanşında 3 maç yapıldı.

Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonunda 1. ön eleme turu rövanş maçları, oynanan 3 karşılaşmayla başladı.

Türk hakem Halil Umut Meler'in yönettiği maçta Makedon temsilcisi Shkupi ekibi 2-0 yenildiği ilk maçın rövanşında konuk ettiği İskoçya'nın Rangers takımıyla 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Rangers, adını üst tura yazdırdı.

Macaristan'ın Honved ve Lihtenştayn'ın Vaduz ekipleri de tur atlayan diğer takımlar oldu.

Alınan sonuçlar şöyle:

Shkupi (Makedonya) - Rangers (İskoçya): 0-0 (0-2)

Honved (Macaristan) - Rabotnicki (Makedonya) : 4-0 (1-2)

Levski Sofya (Bulgaristan) - Vaduz (Lihtenştayn): 3-2 (0-1)

Turnuvanın 1. ön eleme turu rövanşında yarın bir, 19 Temmuz Perşembe günü ise 43 maç yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu rövanşında 10 maç yapıldı. 

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonunda 1. ön eleme turunda Türk Hakem Alper Ulusoy'un yönettiği maçta, Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibi golsüz beraberlikle biten karşılaşmanın rövanşında ağırladığı Letonya ekibi Spartaks Jurmala'yı 2-0 yenerek üst tura çıktı.

Kukesi, Hapoel Beer-Sheva, Ludogorets, Suduva, Videoton, HJK, Shkendija, Legia Varşova ve Malmö de tur atlayan diğer takımlar oldu.

Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kızılyıldız (Sırbistan) - Spartaks Jurmala (Letonya): 2-0 (0-0)

Valletta (Malta) - Kukesi (Arnavutluk): 1-1 (0-0)

Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Flora (Estonya): 3-1 (4-1)

Crusaders (Kuzey İrlanda) - Ludogorets (Bulgaristan): 0-2 (0-7)

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Suduva (Litvanya): 1-0 (1-3)

Videoton (Macaristan) - Dudelange (Lüksemburg): 2-1 (1-1)

HJK (Finlandiya) - Vikingur (Faroe Adaları): 3-1 (2-1)

The New Saints (Galler) - Shkendija (Makedonya): 4-0 (0-5)

Legia Varşova (Polonya) - Cork City (İrlanda): 3-0 (1-0)

Malmö (İsveç) - Drita (Kosova): 2-0 (3-0)

Organizasyonun 1. ön eleme turu rövanş maçları, yarın oynanacak 6 karşılaşmayla sona erecek.

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