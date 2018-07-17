A Spor Canlı İzle, A Spor yayın akışı (17 Temmuz Salı)

yayını akışının detaylarıyla sizlerleyiz. Gün içerisinde yayınlanacak tüm programlar, maçlar ve özel anların saati ve akışını sizler için derledik. Peki A Spor'un frekans bilgileri ne? İşte tüm detaylar...FREKANS: 12053 MhzSYMBOL RATE: 27500POLARİZASYON: H ( Yatay )FEC: 5/6DIGITURK: 88. kanalTİVİBU: 81. kanalD-SMART: 80. kanalTELEDÜNYA: 142 ve 143 . KanalHırvatistan'ı 4-2 mağlup ederek Dünya Kupası'nı kazanan Fransa'nın genç yıldızı, maçın ardından transfer açıklamasında bulundu.Real Madrid'e transferinin imkansız olduğunu vurgulayan Mbappe, "PSG ile sözleşmem var. Şu an Real Madrid'e transfer olmam imkansız" ifadelerini kullandı.Finalin ardından duygularını da paylaşan genç yıldız, "Bu yaşta Dünya Kupası'nı kazanmak inanılmaz. Ancak benim için bu, sadece yolun başlangıcı. Aynı şekilde devam etmem gerekiyor" dedi.Kylian Mbappe, Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda En İyi Genç Oyuncu ödülünün sahibi oldu.Bir dönem Hırvatistan Milli Takımı'nı çalıştıran, Dünya Kupası finalini değerlendirdi."Çok iyi oynadık. İkinci yarının 10 dakika sışında Fransa'dan daha iyi oynadık. Çok daha iyi! Hırvatistan hep oyuna, topa hakip oldu. Orta sahada da etkiliydi.""Bu takım tarih yazdı. 20 yıl önce üçüncü olduktan sonra insanlar 'Bir daha asla olmaz' dedi. Ancak bu takım, yaptığımızdan fazlasını başardı""Oyuncular için gerçekten çok mutluyum. Çok yetenekli bir nesil, harika bir karakter ve harika taraftarlara sahibiz"'ın Fransız futbolcusu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Gomis, sosyal medya hesabından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çekilden Türk bayrağının olduğu bir fotoğrafı paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:"Bugün benim Türk kardeşlerim için çok önemli bir gün. Bugün Türkiye'de bu iyi şartlarda yaşıyorsak, ülkeleri için canlarını feda eden insanlar sayesindedir; buna sonsuz minnet duymaktayız. Siz şehitlerimizi hiçbir unutmayacağız."Gomis'in yanı sıra A Milli Futbol Takımı'nın formasını giyen ve Türkiye'yi yurt dışında temsil eden futbolcular Cenk Tosun, Yunus Mallı da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için mesaj paylaştı.Almanya'nın Wolsfburg forması giyen Yunus, darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in fotoğrafını paylaşarak, "Vatanımızın birlik ve beraberliği için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.", Everton'da forma giyen Cenk ise, Twitter'dan "Hain kalkışma sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve kolluk kuvvetlerine rahmet diliyorum. Yiğidimiz Ömer Halisdemir nezninde tüm şehitlerimizi minnet ve şükran ile anıyorum." mesajını yayımladı.2018 FIFA Dünya Kupası finalinde Fransa'ya 4-2 mağlup olara tarihinde ilk kez kupayı kazanma fırsatını kaybeden Hırvatistan'da teknik direktör Zlatko Dalic, maç sonrası basına açıklamalarda bulundu.Hırvat teknik adam penaltıdan yenilen golün kendilerini üzdüğünü dile geitirdi ve,dedi.Kupa seramonisinda Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç, tecrübeli teknik adam özel olarak kutladı.