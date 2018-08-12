A Spor Canlı İzle, A Spor yayın akışı (12 Ağustos Pazar)

12 Ağustos A Spor canlı izlemek isteyenler ve A Spor yayın akışını öğrenmek isteyenler haberimizden faydalanabilir. A Spor bugün hangi maçlar ve hangi programlar var? İşte 12 Ağustos A Spor yayın akışı ve frekans bilgisi...

12 Ağustos 2018 03:25
A Spor Canlı İzle, A Spor yayın akışı (12 Ağustos Pazar)
A Spor canlı izleme ve yayın akışı burada! 12 Ağustos A Spor yayını akışının detaylarıyla sizlerleyiz. Gün içerisinde yayınlanacak tüm programlar, maçlar ve özel anların saati ve akışını sizler için derledik. Peki A Spor'un frekans bilgileri ne? İşte tüm detaylar...

A SPOR YAYIN AKIŞI NEDİR?




A SPOR FREKANSLAR

FREKANS: 12053 Mhz
SYMBOL RATE: 27500
POLARİZASYON: H ( Yatay )
FEC: 5/6
DIGITURK: 88. kanal
TİVİBU: 81. kanal
D-SMART: 80. kanal
TELEDÜNYA: 142 ve 143 . Kanal
Chelsea'nin menajeri Maurizio Sarri, Eden Hazard'ın transfer durumu ve Courtois'nın takımdan ayrılması hakkında konuştu.

"HAZARD BİZİMLE MUTLU"

Hazard'ın takımda kalacağını düşünen Sarri, "Hazard'ın bizimle birlikte olmaktan mutlu olduğunu düşünüyorum. Bu konuyu artık tartışmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

"ŞU AN BİR COURTOIS DEĞİL"

Courtois'nın Real Madrid'e transfer olmasını ve Kepa'nın takıma katılmasını değerlendiren Sarri, "Courtois, Real Madrid'e gitmek istedi. Şu anda dünyanın en iyi kalecilerinden birini kaybettik ancak en genç kaleciyi aldık. Bu yüzden çok mutluyum. Kepa genüz 23 yaşında umarım çabuk bir şekilde gelişir. Ancak şu an bir Courtois değil" şeklinde konuştu.

KOVACIC YORUMU

İtalyan teknik adam, Real Madrid'den kiralanan Kovacic için ise "Oyun tarzımıza uyan bir oyuncu. Bizim için önemli bir futbolcu olacak" dedi.



Portekiz Ligi'nin ilk haftasında Benfica ile Vitoria Guimaraes karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 10. dakikasında Pizzi ile öne geçen Benfica, 15. dakikada Ferreyra'nın kullandığı penaltıdan yararlanamadı.

Benfica, karşılaşmanın 30. dakikasında Pizzi ile farkı 2'ye çıkardı. Dakikalar 38'i gösterdiğinde Pizzi bir kez daha sahneye çıktı ve devreya ev sahibi ekip 3-0'lık üstünlükle girdi.

Vitoria Guimaraes 76. dakikasında Andre Andre ile farkı 2'ye indirdi. Konuk ekip 81. dakikada Celis ile skoru 3-2'ye getirse de kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Benfica, Vitoria Guimaraes'i 3-2 mağlup etti.



Transfer döneminde sessiz kalan Real Madrid, bombayı patlatmak üzere! Real Madrid'in Bayern Münih'te oynayan ve Barcelona'nın eski futbolcusu olan Thiago Alcantara'yı transfer etmek istediği iddia edildi.

Real Madrid'in 27 yaşındaki futbolcu için Bayern'e 45 milyon euro teklif edeceği belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde Barcelona'ya dönmek istediği iddia edilen İspanyol orta sahanın ayrılığına Bayern Münih'in de sıcak baktığı aktarıldı.

Diğer Haberler

Balıkesirspor Altınordu maçı CANLI saat kaçta hangi kanalda? Gündem

Balıkesirspor Altınordu maçı CANLI saat kaçta hangi kanalda?
Giresunspor Eskişehirspor maçı CANLI saat kaçta hangi kanalda? Gündem

Giresunspor Eskişehirspor maçı CANLI saat kaçta hangi kanalda?
Gençlerbirliği Hatayspor maçı CANLI saat kaçta hangi kanalda? Gündem

Gençlerbirliği Hatayspor maçı CANLI saat kaçta hangi kanalda?
Göztepe Yeni Malatyaspor maçı CANLI saat kaçta hangi kanalda? Gündem

Göztepe Yeni Malatyaspor maçı CANLI saat kaçta hangi kanalda?
Beşiktaş Akhisarspor maçı CANLI saat kaçta hangi kanalda? Gündem

Beşiktaş Akhisarspor maçı CANLI saat kaçta hangi kanalda?
Konyaspor BB Erzurumspor maçı CANLI saat kaçta hangi kanalda? Gündem

Konyaspor BB Erzurumspor maçı CANLI saat kaçta hangi kanalda?
Başakşehir Trabzonspor maçı CANLI saat kaçta hangi kanalda? Gündem

Başakşehir Trabzonspor maçı CANLI saat kaçta hangi kanalda?
A Spor Canlı İzle, A Spor yayın akışı (12 Ağustos Pazar) Gündem

A Spor Canlı İzle, A Spor yayın akışı (12 Ağustos Pazar)
TRT Spor internetten izle, TRT spor frekans bilgileri, TRT Spor yayın akışı Gündem

TRT Spor internetten izle, TRT spor frekans bilgileri, TRT Spor yayın akışı
Daha fazla göster
1

Kasımpaşa'dan müthiş geri dönüş!
2

Ahmet Çakar'dan VAR'a flaş tepki!
3

Fenerbahçe, sezonu nefes nefese açtı!
4

Mesut Bakkal'dan flaş Emre Akbaba açıklaması!
5

Fenerbahçe - Bursaspor maçında 90+6'da VAR kararı!

6

Jason Denayer'e Çizme'den sürpriz talip!
7

Fenerbahçe, Slimani transferini açıkladı
8

Fenerbahçe-Bursaspor maçı 11'leri
9

Cenk Tosun'dan ilk hafta asist var!
10

Tayfun Korkut, Tolga Ciğerci'yi istiyor
yukarı ok