A Spor Canlı İzle, A Spor yayın akışı (10 Ağustos Cuma)

yayını akışının detaylarıyla sizlerleyiz. Gün içerisinde yayınlanacak tüm programlar, maçlar ve özel anların saati ve akışını sizler için derledik. Peki A Spor'un frekans bilgileri ne? İşte tüm detaylar...FREKANS: 12053 MhzSYMBOL RATE: 27500POLARİZASYON: H ( Yatay )FEC: 5/6DIGITURK: 88. kanalTİVİBU: 81. kanalD-SMART: 80. kanalTELEDÜNYA: 142 ve 143 . KanalJuventus'a transferi hakkında22 yaşındaki futbolcusuilginç bir yorum geldi.Ronaldo'nun takımdan ayrılmasıyla ilgili iddialı bir açıklama yapan Ceballos, "Real Madrid, Cristiano Ronaldo'nun yokluğunu hissetmeyecek" ifadelerini kullandı.Hücum güçlerinin halen iyi olduğuna vurgu yapan İspanyol futbolcu, "Bale, Asensio ve Benzema sahadayken daha çok gol atma şansımız olabilir" şeklinde konuştu.Real Betis'ten 2017 yılında Real Madrid'e transfer olan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon 22 maçta oynadı ve 2 gol attı.ve Brezilya Milli Takımı'nın eski yıldızıforma giyenhakkında ilginç açıklamalar yaptı.İspanya basınına konuşan Rivaldo, "Şimdilik Neymar'ın PSG'de kalacağı sözüne inanmalıyız. Ancak bildiğim şeyler var. Er ya da geç Real Madrid'de oynayacak" ifadelerini kullandı.Rivaldo sözlerini "Fransa'da en az 1 yıl daha oynayacak gibi görünüyor fakat transferler artık çılgınca yapılıyor. Yarın ne olacağını bilemiyoruz. Transfer penceresi kapanana kadar her şey mümkün" diyerek tamamladı.Rivaldo daha önce "Neymar, PSG'de kaldığı sürece Ballon d'Or kazanamaz. Dünyanın en iyileri İspanya'da oynar. Real Madrid'e giderse ödülü kazanabilir" açıklamasını yapmıştı.Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldığı belirtilen stoperiçin Premier Lig ekipleri devreye girdi.Fransa basınından L'Equipe'te yer alan habere göre; Everton ve Manchester United, Chelsea'nin stoperi Kurt zouma için teklif yaptı.Haberde; Everton'ın kiralık teklifinde bulunduğu ancak Manchester United'ın oyuncunun bonservisini almak istediği belirtildi.Ayrıca Chelsea'nin, Zouma'yı doğrudan rakibi olan Manchester United'a göndermeye sıcak bakmadığı vurgulandı.23 yaşındaki savunma oyuncusu, geçen sezonu da Stoke City'de kiralık geçirmiş ve kırmızı-beyazlı ekibin formasıyla Premier League'de 34 maça çıkmıştı.3'üncü Ön Eleme Turu ilk karşılaşmasında'ın konuğu olacak olan'de teknik direktörve takım kaptanıbasın toplantısında konuştu.Beşiktaş maçında sürpriz yapmak istediklerini söyleyen Glasner, "Beşiktaş uluslararası tecrübe sahibi ve güçlü bir takım. Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısı ortada, birçok büyük takımı yendi. Dersimize iyi çalıştık, detayları inceledik ve Beşiktaş'ın hatalarını tespit ettik. Maç için öngörülerimiz var ve buna göre hareket edeceğiz. Bizim de yakalayacağımız pozisyonlar olacak, bunları değerlendirmeye çalışacağız. Ödevlerimize iyi çalıştık. Şu anda oyuncularım dahi taktiğimizi bilmiyor. Beşiktaş'a sürpriz yapmaya çalışacağız. Beşiktaş gerçekten iyi oynayan ve başlı başına kaliteli bir takım. Daha ofansif ve önde rahatsız etmeyi düşünüyoruz. İyi ve heyecanlı bir maç ortaya koymaya çalışacağız" diye konuştu.Beşiktaş Stadı'nın atmosferiyle ilgili konuşan Glasner, "Yarın 30-40 bin kişi bekleniyor ve çok sesli bir ortam olacağını biliyoruz. Fakat stada, taraftara karşı değil Beşiktaşlı futbolculara karşı oynayacağız. Bizim rakibimiz 11 kişiden ibaret" ifadelerini kullandı.Taraftar baskısının olabileceğini söyleyen takım kaptanı Trauner, "Uzun bir süredir böyle bir maç için hazırlanıyorduk. Motivasyonumuz iyi. Deplasmanda oynayacağımız için taraftarların baskısı olacaktır ama her şey sahada neticelenecek. Burası çok gürültülü bir stat, dünyanın en sesli ortamı burada saha içinde anlaşamazsak vücut dilini kullanacağız" şeklinde konuştu.