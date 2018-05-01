A Spor Canlı İzle, A Spor yayın akışı (1 Mayıs Salı)

A Spor canlı izleme ve yayın akışı burada! 1 Mayıs A Spor
yayını akışının detaylarıyla sizlerleyiz. Gün içerisinde yayınlanacak tüm programlar, maçlar ve özel anların saati ve akışını sizler için derledik. Peki A Spor'un frekans bilgileri ne? İşte tüm detaylar...A SPOR YAYIN AKIŞI NEDİR?
A SPOR FREKANSLAR
FREKANS: 12053 Mhz
SYMBOL RATE: 27500
POLARİZASYON: H ( Yatay )
FEC: 5/6
DIGITURK: 88. kanal
TİVİBU: 81. kanal
D-SMART: 80. kanal
TELEDÜNYA: 142 ve 143 . Kanal
Premier Lig'de şampiyonluğu garantileyen Manchester City'de
teknik direktör Pep Guardiola
, gelecek sezonki transfer planı hakkında açıklamalar yaptı."ÇOK PARA HARCAYACAĞIZ"
Çok para harcadığı yönündeki eleştirileri esprili bir dille yanıtlayan Guardiola, "Endişelenmeye gerek yok. Gelecek sezonda da çok para harcayacağız. Belki de 1 milyar sterlin harcarız" ifadelerini kullandı."1 YA DA 2 OYUNCU"
Transfer edecekleri oyuncu sayısını açıklayan Guardiola, "Birkaç değişikliğe ihtiyacımız var. Bir ya da ikinci oyuncu alabiliriz. Ama bundan daha fazlası yok" şeklinde konuştu."GELECEK SEZON..."
Gelecek sezon şampiyonluğun garanti olmadığına vurgu yapan Guardiola, "Dört sezon önce de Chelsea aynı durumla karşılaştı. Sonrasında iyi bir sezon geçirmediler. Gelecek sezon herkes 0 puanla başlayacak." dedi. İtalya'da flaş takas iddiası!
Sezon sonunda hem Chelea'nin
menajeri Antonio Conte
hem Napoli'nin
teknik direktörü Maurizio Sarri'nin
takımlarından ayrılması bekleniyor.
İtalya basınında yer alan haberlere göre; Maurizio Sarri'nin Chelsea'nin başına geçmesi durumunda Napoli, Antonio Conte için harekete geçecek."TEKLİFE SICAK BAKIYOR"
Antonio Conte'nin İtalya'nın dönmeye hevesli olduğu ve Napoli'nin teklifine sıcak bakabileceği kaydedildi.
Haberde; Napoli'nin listesinde Antonio Conte'nin dışında Simone Inzaghi, Rafa Benitez, Marco Giampaolo ve Unai Emery'nin olduğu belirtildi. Arjantin
Milli Takımı ve Barcelona'nın
yıldızı Lionel Messi
, 2014 Dünya Kupası hakkında itiraflarda bulundu ve çarpıcı açıklamalarda yaptı."HER GÜN DÜŞÜNÜYORUM"
Almanya'ya 1-0 kaybettikleri final maçını unutamadığını dile getiren Lionel Messi: "Her gün 2014 Dünya Kupası finalini düşünüyorum. O gün Dünya Kupası'nı kazansaydık neler olurdu diye her gün düşünüyorum. Bizim için her şey farklı olacaktı. Ben ne yapardım bilmiyorum. Bunu nasıl kutlardım hayal edemiyorum. Kazanmayı hak etmiştik ancak olmadı." ifadelerini kullandı."ŞİMDİ YA DA ASLA..."
2018 Dünya Kupası'nın son şansları olduğuna vurgu yapan Messi, "Şimdi kazanacağız ya da asla... Bu jenerasyon için çok önemli bir fırsat. Bunu çok istiyoruz ve en iyi şekilde turnuvaya hazırlanacağız" şeklinde konuştu. Arjantin
, Dünya Kupası'nda D grubunda Hırvatistan
, İzlanda
, Nijerya
ile karşı karşıya gelecek.