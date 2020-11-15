A Millilerin muhtemel rakipleri belli oldu

A Milliler, 7 Aralık tarihinde İsviçre'nin Zürih kentinde yapılacak kura çekiminde 2022 Dünya Kupası Avrupa elemeleri kura çekimine 2. torbadan girecek ve rakiplerini bekleyecek.



1. TORBADA MUHTEMEL RAKİPLER

Şu anda Avrupa takımları arasında 17 sırada olan A Milli Takımımızın 1. torban rakibi olabilecek takımlar da kesinleşti.



Belçika

Fransa

İngiltere

Portekiz

İspanya

Hırvatistan

Almanya

Danimarka

İtalya

Hollanda



KURA ÇEKİMİNDE 2. TORBA



2. torbada A Milli Takımımız ile birlikte toplam 8 takımın yeri netleşti.



İsviçre

Polonya

İsveç

Galler

Ukrayna

Avusturya

Türkiye

Slovakya



KURA ÇEKİMİNDE 3. TORBA



7 Aralık'taki kurada 3. torbada İskoçya ve Çekya'nın olacağı kesinleşirken, diğer takımlar henüz belli olmadı.



10 LİDER DOĞRUDAN GİDECEK



55 takımın katılacağı kura çekiminde 6 takımlı 5 grup ve 5 takımlı 5 grup oluşturulacak. Grupların zirvesinde yer alan 10 lider Katar'da yapılacak Dünya Kupası için bilet alacak.



PLAYOFF MAÇLARI OYNANACAK



Grupları 2. sırada bitiren 10 takım ile birlikte Uluslar Ligi'nden gelecek 2 takım daha play-off maçları oynayacak ve buradan 3 takım daha Dünya Kupası bileti alacak.



