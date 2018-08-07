A Milliler hazırlık turnuvasında

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenecek FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Rabobank Super Series hazırlık turnuvasına katılacak.Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası hazırlıklarına başantrenör Giovanni Guidetti yönetiminde İstanbul'da devam eden milli takım, Rabobank Super Series hazırlık turnuvasına katılmak üzere Hollanda'ya gitti.Turnuvada ev sahibi Hollanda'nın yanı sıra İtalya ve Rusya ile karşı karşıya gelecek milliler, 12 Ağustos Pazar günü sona erecek organizasyonda grup karşılaşmalarını Hoogeveen şehrinde oynayacak. Yarı final ve final karşılaşmaları ise Eindhoven kentinde yapılacak.Milli takımın Hollanda kampında yer alan isimler ve maç programı şöyle:Pasörler: Cansu Özbay, Cansu AydınoğullarıPasör çaprazları: Meryem Boz, Ebrar KarakurtSmaçörler: Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Şeyma Ercan, Saliha Şahin, Tuğba ŞenoğluOrta oyuncular: Eda Erdem Dündar, Beyza Arıcı, Zehra Güneş, Aslı KalaçLiberolar: Simge Aköz, Gizem Örge, Aylin Sarıoğlu- Program07 Ağustos Salı17.30 İtalya-Rusya20.00 Hollanda-Türkiye08 Ağustos Çarşamba17.30 Türkiye-Rusya21.00 Hollanda-İtalya09 Ağustos Perşembe17.30 Türkiye-İtalya20.00 Hollanda-Rusya11 Ağustos Cumartesi15.30 Yarı final ilk maç18.00 Yarı final ikinci maç12 Ağustos Pazar15.30 3 ve 4'üncülük maçı18.00 final maçı