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A Milliler hazırlık turnuvasında

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Rabobank Super Series hazırlık turnuvasına katılacak.

A Milliler hazırlık turnuvasında
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07 Ağustos 2018 13:11
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenecek FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Rabobank Super Series hazırlık turnuvasına katılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası hazırlıklarına başantrenör Giovanni Guidetti yönetiminde İstanbul'da devam eden milli takım, Rabobank Super Series hazırlık turnuvasına katılmak üzere Hollanda'ya gitti.

Turnuvada ev sahibi Hollanda'nın yanı sıra İtalya ve Rusya ile karşı karşıya gelecek milliler, 12 Ağustos Pazar günü sona erecek organizasyonda grup karşılaşmalarını Hoogeveen şehrinde oynayacak. Yarı final ve final karşılaşmaları ise Eindhoven kentinde yapılacak.

Milli takımın Hollanda kampında yer alan isimler ve maç programı şöyle:

Pasörler: Cansu Özbay, Cansu Aydınoğulları

Pasör çaprazları: Meryem Boz, Ebrar Karakurt

Smaçörler: Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Şeyma Ercan, Saliha Şahin, Tuğba Şenoğlu

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar, Beyza Arıcı, Zehra Güneş, Aslı Kalaç

Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge, Aylin Sarıoğlu

- Program

07 Ağustos Salı
17.30 İtalya-Rusya
20.00 Hollanda-Türkiye

08 Ağustos Çarşamba
17.30 Türkiye-Rusya
21.00 Hollanda-İtalya

09 Ağustos Perşembe
17.30 Türkiye-İtalya
20.00 Hollanda-Rusya

11 Ağustos Cumartesi
15.30 Yarı final ilk maç
18.00 Yarı final ikinci maç

12 Ağustos Pazar
15.30 3 ve 4'üncülük maçı
18.00 final maçı

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