A Milli Takım'ın Uluslar Ligi fikstürü belli oldu

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçların tarihleri resmen açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
A Milli Takım'ın Uluslar Ligi fikstürü belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Haziran 2020 19:15
A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde fikstürü belli oldu. Şenol Güneş yönetimindeki Ay-Yıldızlı takım, B Ligi Grup 3'te ilk maçına 3 Eylül'de Macaristan karşısında çıkacak.

03 Eylül: Türkiye - Macaristan
06 Eylül: Sırbistan - Türkiye
11 Eylül: Rusya - Türkiye
14 Ekim: Türkiye - Sırbistan
14 Kasım: Türkiye - Rusya
18 Kasım: Macaristan - Türkiye



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için