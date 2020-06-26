A Milli Takım'ın Uluslar Ligi fikstürü belli oldu

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde fikstürü belli oldu. Şenol Güneş yönetimindeki Ay-Yıldızlı takım, B Ligi Grup 3'te ilk maçına 3 Eylül'de Macaristan karşısında çıkacak.
03 Eylül: Türkiye - Macaristan
06 Eylül: Sırbistan - Türkiye
11 Eylül: Rusya - Türkiye
14 Ekim: Türkiye - Sırbistan
14 Kasım: Türkiye - Rusya
18 Kasım: Macaristan - Türkiye
03 Eylül: Türkiye - Macaristan
06 Eylül: Sırbistan - Türkiye
11 Eylül: Rusya - Türkiye
14 Ekim: Türkiye - Sırbistan
14 Kasım: Türkiye - Rusya
18 Kasım: Macaristan - Türkiye