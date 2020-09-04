A Milli Takım'ın Sırbistan maçına Belaruslu hakem!

A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'nde Sırbistan ile oynayacağı karşılaşmada Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov görev yapacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
A Milli Takım'ın Sırbistan maçına Belaruslu hakem!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Eylül 2020 15:38
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Sırbistan ile 6 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, milli takımın Sırbistan ile oynayacağı karşılaşmada Aleksei Kulbakov görev yapacak. Kulbakov'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Viktor Shimusik olacak.

Sırbistan ile Türkiye arasındaki karşılaşma TSİ 21.45'te Rajko Mitic Stadı'nda oynanacak.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için