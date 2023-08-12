A Milli Takımın rakibi İzlanda

FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası 12-20 Ağustos 2023 tarihleri arasında İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliğinde organize edilecek. Turnuva kapsamında belirlenen 8 ülke iki ayrı dört takımlı grupta mücadele edecek.



Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar yarı finalde mücadele etmeye hak kazanacak. Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan ülke FIBA Olimpiyat Elemeleri'ne katılacak.



İKİNCİ MAÇ BULGARİSTAN



Ay-Yıldızlılar, organizasyondaki ilk maçında bugün saat 20.00'de İzlanda ile oynayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.



A Erkek Milli Takımımız gruptaki ikinci maçında 13 Temmuz Pazar günü saat 20.45'te Bulgaristan ile karşılaşacak. C Grubu'ndaki son maçımız ise 15 Ağustos Salı günü saat 20.00'de Ukrayna ile olacak.



